親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
肺炎防疫搶物資
鼠年春節大小事
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

武漢肺炎疫情不止 比利時檢測出首宗確診病例

柯文哲乾坤大挪移 全然置換加害者與被害人間關係

口罩限買有不便 陳時中盼全民共體時艱

2020-02-04 16:26中央社 台北4日電

口罩實名制定案，每人7天內限購2片，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）上午表...
口罩實名制定案，每人7天內限購2片，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）上午表示，戴口罩只是戰備的概念，不需要人人戴口罩。 記者杜建重／攝影
分享
武漢肺炎引發台灣口罩荒，疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，一週每人限買2片，可讓560萬人買到口罩，「大家共體時艱」，有需要才用口罩，且從未強制上班、上課戴口罩。

因外科口罩難搶，陳時中在記者會表示，要讓民眾安心很重要，近來已請食藥署研究「布口罩」的防塵防疫效果如何；初步發現有些布口罩具有相當好的防菌效果，但因關係到健康，還需進一步做更精密的檢驗。

因應口罩搶購潮，行政院長蘇貞昌3日拍板，6日起購買口罩將採實名制，民眾需使用健保卡在全國6000多家健保特約藥局購買，每個人在7天內限購2片，一片降價為新台幣5元。不過，不少民眾認為，慢性病、陪病需求者一週2片太少，且有公司、學習機構強制勞工、學生戴口罩。

陳時中下午在記者會表示，台灣本來就是口罩進口國，相對進口比較多，目前口罩物資緊縮，台灣受到很大的影響，首要策略就是禁止出口。根據生產量，目前產能全開每日可供320萬片，扣掉公務用106萬、工廠等公務需求約50萬片，剩下約170萬片，一週生產約1120萬片，每人限購2片就是有560萬人可以買到。

陳時中說，「大家共體時艱」，沒有要求全天要戴口罩，必須有戰備存量的概念，有必要才用口罩，尤其是「戶外」不需要戴口罩，有浪費之嫌。如果沒有限買口罩，能得到口罩的人就更少了；也將積極徵購，看是不是能夠增加產能。

陳時中也說，從來沒有強制上班必須戴口罩，希望雇主、行政單位等不應該要求員工在不需要戴口罩的場合戴口罩。如果民眾有特殊需求，如需要陪病、慢性病等，對口罩需求量較大者，會請地方社會局予以關懷，有必要會列入公務配發的量中。

至於拿觀光簽的外國旅客，因沒有健保卡，無法領口罩；陳時中說，可能會在機場貼出告示，入境的外國人要自備口罩。

至於國民黨立委質疑，口罩購買實名制後，原本每天應配售260萬個民用口罩卻減為162萬，消失的口罩去哪；也有媒體質疑，原先口罩估計的日產能是420萬。

陳時中說，一開始的420萬是經濟部、廠商的調查得到的數字，「估得稍微樂觀」，過年後以要求提升產能，國防部也有支援人力，但台灣本就是口罩進口國，目前進口完全沒辦法。

武漢肺炎肺炎口罩

延伸閱讀

影／一夜未睡累嗎？ 陳時中：台灣今沒個案 我...

1片戴3天半？ 陳時中：口罩是戰備概念 不需...

武漢肺炎WHO灌水我確診13例 陳時中：已嚴...

專機回國 陳時中：看到很多孩子 不捨

影／口罩戴三天半？ 陳時中：戰備概念不需天...

口罩實名制 外勞怎買？ 陳時中：在台有工作有...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

影／黃敏惠建議：口罩納入處方箋 避免一周二片不夠

2020-02-04 13:04

「可惡送人了」口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷：下個缺貨的是它

2020-02-04 15:24

疫情蔓延酒精一瓶難求 理科太太分享「法寶」取代

2020-02-04 12:45

影／搶買消毒用酒精民眾大排長龍

2020-02-04 15:41

買不到口罩？ 雲林善心人集資購買免費送

2020-02-04 15:34

拿健保卡領口罩 林麗蟬：在台外籍配偶被忽視

2020-02-04 15:31

學校買不到額溫槍正苦 泰山高中電子科不到一周自產製

2020-02-04 15:28

口罩實名制！偏鄉仍被邊緣化 居民嘆「想買難啊」

2020-02-04 15:11

超商今起終止口罩之亂 台中衛生局長：健康民眾不用戴

2020-02-04 14:42

排了3個多小時只為搶買酒精 宜蘭酒廠：明後天都還有

2020-02-04 14:41

1片戴3天半？ 陳時中：口罩是戰備概念 不需人人戴

2020-02-04 14:24

口罩實名制／藍委：防囤積而非防疫 綠委：決定必要且勇敢

2020-02-04 14:21

口罩7天2片 醫嘆：恐真要重複使用了

2020-02-04 14:17

冷眼集／口罩之亂兩手政策 誰在製造恐慌？

2020-02-04 14:16

口罩實名制將上路 在台外籍人士憂：我們怎麼辦

2020-02-04 13:59

口罩7天限買2片每天要就醫怎麼辦？ 他透露這裡有得買

2020-02-04 13:54

武漢肺炎防疫用品大缺貨 華醫大自力救濟自製防疫藥水

2020-02-04 13:52

買不到酒精用偷的？ 新竹診所廁所酒精不翼而飛

2020-02-04 13:37

七天只有兩片口罩怎麼用？ 醫師傳授口罩搭配法

2020-02-04 13:20

選舉時不受歡迎 竹縣議員庫存1500個兒童口罩送幼童

2020-02-04 13:02

口罩實名制上路 藍議員黃健豪：有需要的人買得到？

2020-02-04 13:01

口罩實名制購買上路 雲林252家特約藥局可上網查詢

2020-02-04 12:47

兒童口罩用量大？ 台大醫：棉布口罩每天換洗即可

2020-02-04 12:41

醫院口罩販賣機今秒完售 庫存能撐多久沒把握

2020-02-04 12:36

全台瘋口罩 醫師：勤洗手比戴口罩重要

2020-02-04 12:28

解決口罩之亂 蔡育輝：以里鄰為單位服務到家

2020-02-04 12:24

實名制口罩怎賣？ 健保特約藥局也在等通知

2020-02-04 12:24

影／7天領2口罩 侯友宜：有無專家能教自製口罩

2020-02-04 12:20

新竹市府發放1.6萬個兒童口罩 供私幼緊急使用

2020-02-04 12:14

醫護口罩庫存拉警報 台大醫院引頸期盼配給快來

2020-02-04 12:09

要求地方政府優先供「罩」 北市1999被打爆

2020-02-04 12:09

私立安親班哀嚎：國稅局初六就來查稅但是不管沒有口罩

2020-02-04 12:03

影／不只搶買口罩！數百民眾排隊搶購台酒酒精

2020-02-04 12:02

揪甘心！永和在地社團自費發次氯酸水解民眾無酒精之苦

2020-02-04 12:01

口罩7天限購2片因原料短缺？經部：已進行詳細盤點

2020-02-04 11:57

北市托嬰中心缺口罩 藍營議員痛罵：社會局還在睡？

2020-02-04 11:53

買口罩將憑健保卡 高市健保藥局、民代：有助減緩搶購

2020-02-04 11:49

口罩實名制購買 健保特約藥局：盼相關配套措施做好

2020-02-04 11:41

新北勞工局：無配套措施不得強迫員工戴口罩上班

2020-02-04 11:40
看更多

熱門文章

蘇揆拍板6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:45

4日起超商不賣口罩 你一定要知道的買口罩Q&A

2020-02-03 22:11

國道新規！路肩限速60公里 出口前500公尺不得駛回主線

2020-02-04 13:05

吳德榮：上周寒流 繼霸王級寒流後最強

2020-02-04 07:17

實名制後口罩去哪買？哪些是健保特約藥局？三招可查詢

2020-02-04 11:29

超商明起不賣口罩 2月6日起持健保卡在藥局買

2020-02-03 21:22

行政院拍板6日起口罩實名制 每人7天內限購2片

2020-02-03 20:53

「可惡送人了」口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷：下個缺貨的是它

2020-02-04 15:24

賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用的話早就搶爆

2020-02-03 19:34

iPhone換電池只要990元 不限用戶全台myfone門市皆可修

2020-02-03 22:54

路邊見三隻流浪貓 男子「用熱咖啡淋小貓」網竟一面倒讚翻

2020-02-03 21:59

醫師笑：口罩實名制貢獻大 數學教育史上大突破

2020-02-04 10:17

口罩7天限買2片 醫生嘆：口罩現在可能真要重複使用了

2020-02-04 07:35

0是奇數還偶數？口罩實名制分流 衛福部小編激動解答

2020-02-04 10:02

兩波冷空氣報到 本周低溫下探12、13度

2020-02-04 09:44

如何讓口罩活過來？ 台大名醫施景中這麼建議

2020-02-03 22:10

口罩實名制2/6上路 又有網路神人先做好健保藥局地圖

2020-02-04 11:08

武漢肺炎口罩之亂！實名制「7天2片」數字怎來的？產能公式揭密

2020-02-04 10:55

稱口罩沒了…下秒他見店員「拿出一包賣別人」超怒：要檢舉！

2020-02-03 22:21

段宜康：走路開車都戴口罩 這些人需要的是鎮靜劑

2020-02-04 10:42

七天只有兩片口罩怎麼用？ 醫師傳授口罩搭配法

2020-02-04 13:20

開太慢致塞車 蘇花改擬訂最低速限

2020-02-04 10:01

行政院拍板「七天兩罩」 家長罵：沒病菌都戴到有病菌

2020-02-03 22:19

婆婆過年包紅包給媳婦 她感動喊：把我當女兒疼

2020-02-03 18:24

疫情蔓延酒精一瓶難求 理科太太分享「法寶」取代

2020-02-04 12:45

7天內限購2片口罩 侯友宜：通勤族肯定不夠

2020-02-03 22:45

七天兩罩 全民罵翻「沒病都戴出病來了」

2020-02-04 00:14

因應暑假延後 長榮、立榮宣布改退票免收一次手續費

2020-02-03 21:44

連酒精棉片都缺貨 糖尿病患家屬：日需品請留給需要的人

2020-02-03 20:31

花蓮海域01：02地震 規模4.9

2020-02-04 01:29

防疫口罩低於安全庫存量 醫護人員無奈：每天限領一片

2020-02-03 18:24

把口罩通路設在派出所更好？網曝：超商2優勢完勝

2020-02-03 18:37

口罩2/6起到健保藥局買 業者：如成功將創公衛史紀錄

2020-02-04 11:31

行政院拍板口罩實名制 蘇貞昌：彼此幫忙 一起度過難關

2020-02-03 21:49

七天二口罩 吳思瑤：必招罵聲 但決定必要且勇敢

2020-02-04 08:27

口罩新制7天給金門1萬片 民眾說：剩下13萬人呢？

2020-02-04 13:52

口罩實名制將上路 在台外籍人士憂：我們怎麼辦

2020-02-04 13:59

酒精滴木地板呈白色塊狀斑點 友教授用「牙膏」神救援

2020-02-03 21:39

口罩7天限買2片每天要就醫怎麼辦？ 他透露這裡有得買

2020-02-04 13:54

大樂透今頭獎上看3億元 春節大紅包剩99組今晚續開

2020-02-04 11:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top