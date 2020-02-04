「可惡送人了」口罩掃貨潮後 宅神鐵口直斷：下個缺貨的是它

武漢肺炎在台灣引起的「口罩之亂」仍未平息，行政院拍板6日起購買口罩採實名制，每人7天內限購2片，希望能改善囤貨導致資源分配不均的情況。宅神朱學恆表示，除了當前的口罩搶購潮，他預料下一個缺貨的商品將會是「紫外線消毒機」。

行政院拍板6日起購買口罩採實名制，每人7天內限購2片。 圖／本報資料照片，記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

台灣各地近日都出現了口罩瘋搶潮，有人在口罩工廠外排隊苦等三天，好市多口罩更是在幾分鐘內就完售，也有人跑了數間超商全都是「完售」的公告。

7天限購2片口罩的政策宣布後，朱學恆今天在臉書指出，「好啦，紫外線消毒機又要缺貨了」，並且大嘆以前曾用過的「奶瓶紫外線消毒櫃」早就送人了。不忘提醒家裡還留著這項「神器」的網友，可以用來消毒口罩，以便度過這次的口罩危機。

此番言論並非只是玩笑話，台大名醫施景中也曾在臉書發表看法，「不敢確定效果，但一定比沒有得用好」。他提供大家讓口罩活過來的妙招，其中一個就是靠烘碗機的紫外線消毒，不過僅限本人使用。施景中也呼籲民眾要是真的用上此招，千萬不要把溫度開得太熱。

從今(4)日起四大超商不販賣口罩，自2月6日起民眾必須持健保卡到健保特約藥局才可購買口罩，每家藥局每天配發成人口罩200片、兒童口罩50片，偏鄉地區則由衛生所代為處理。