疫情蔓延酒精一瓶難求 理科太太分享「法寶」取代
武漢肺炎疫情延燒，民眾除了瘋搶口罩外，現在就連消毒用的酒精也一瓶難求。網路上有人提供替代方案，除了可以買濃度更高的95%酒精回家稀釋外，知名YouTuber理科太太便在個人Instagram上分享同樣可以消毒的「法寶」。
理科太太3日在Instagram上發文，因應武漢肺炎影響，現在就連乙醇（酒精）也很難在藥局購買。理科太太表示，如果大家真的買不到酒精，可以選擇「異丙醇」代替，並公開懶人調配法，只要以3杯99%的異丙醇混合1杯水，就可以拿來噴灑在手上消毒。
不過異丙醇具有些微毒性，大量吸入可能造成暈眩、甚至昏迷。理科太太提醒，使用時要小心不要大量吸入，並注意家中小朋友不要喝到。另外她也在留言區中告訴網友要避免購買「工業用異丙醇」，因為製造過程不同易有參雜其他物質，不適合噴在人體。
而如果是幸運買到酒精的民眾，理科太太則建議最好要稀釋到75%再做使用，「因為濃度太高的酒精會讓細菌、病毒表面蛋白快速凝固，反而比較難殺死。」她建議只要以4杯95%的酒精混合1杯水就可以取得75%酒精。使用時噴在手上，正反面搓到乾就能有效殺菌。
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#更新 乙醇(酒精)現在好像很難買到了，但是 #異丙醇 (Isopropyl Alcohol)此秒還是有貨。 . 如果你有幸買到酒精，最好稀釋到75%左右才最適合殺病毒。 因為濃度太高的酒精會讓細菌、病毒表面蛋白快速凝固，反而比較難殺死。 所以要快速稀釋95%酒精，#你可以用4杯酒精混合1杯水。 . 消毒液做好之後放在放噴霧瓶裡面，噴完手之後，#雙手正反面搓到乾。 . 如果真的買不到酒精，就用異丙醇代替吧。 買99%異丙醇，#用3杯異丙醇混合1杯水。 . #懶人製作法： 找個大罐子，倒1杯水進去，然後用同個紙杯倒3次異丙醇混合均勻就好了。 . 希望大家健康心安，然後小心不要大量吸入或被小朋友喝到。 快下班了，不如大家下班去看看吧！ . #理科太太關心您的健康 #天乾物燥小心火燭
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