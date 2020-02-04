疫情蔓延酒精一瓶難求 理科太太分享「法寶」取代

理科太太在IG上分享，若民眾有消毒需求但買不到酒精，可以買異丙醇稀釋代替。圖擷自 理科太太 IG 分享 facebook

武漢肺炎疫情延燒，民眾除了瘋搶口罩外，現在就連消毒用的酒精也一瓶難求。網路上有人提供替代方案，除了可以買濃度更高的95%酒精回家稀釋外，知名YouTuber理科太太便在個人Instagram上分享同樣可以消毒的「法寶」。

理科太太3日在Instagram上發文，因應武漢肺炎影響，現在就連乙醇（酒精）也很難在藥局購買。理科太太表示，如果大家真的買不到酒精，可以選擇「異丙醇」代替，並公開懶人調配法，只要以3杯99%的異丙醇混合1杯水，就可以拿來噴灑在手上消毒。

不過異丙醇具有些微毒性，大量吸入可能造成暈眩、甚至昏迷。理科太太提醒，使用時要小心不要大量吸入，並注意家中小朋友不要喝到。另外她也在留言區中告訴網友要避免購買「工業用異丙醇」，因為製造過程不同易有參雜其他物質，不適合噴在人體。

而如果是幸運買到酒精的民眾，理科太太則建議最好要稀釋到75%再做使用，「因為濃度太高的酒精會讓細菌、病毒表面蛋白快速凝固，反而比較難殺死。」她建議只要以4杯95%的酒精混合1杯水就可以取得75%酒精。使用時噴在手上，正反面搓到乾就能有效殺菌。