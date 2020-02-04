實名制後口罩去哪買？哪些是健保特約藥局？三種查詢方法看過來

為解決口罩搶購問題，政府將於6日開始實施實名制，購買地點也從原本的便利商店移到各地的健保特約藥局。不過民眾可能不熟悉自家附近的健保特約藥局， 聯合新聞網提供三種查詢方式，讓民眾簡單操作就能知道藥局地點。

1.健保署查詢網站 記得選地區也要選藥局

▌健保署網站:http://www.nhi.gov.tw/QueryN/Query3.aspx

6日開始民眾必須至家附近的特約藥局購買口罩，健保署平時便有提供查詢系統讓民眾查閱健保特約醫療單位。民眾使用時只要輸入住家所在區域別，並記得在第五項「特約項目」選擇「藥局」，就可以知道家附近的特約藥局地址。

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2.網友自製Google地圖 藥局地點一目瞭然

除了健保署網站外，有網友整理衛福部公布資訊，以Google地圖自製「全台健保特約藥局地圖」，將藥局地點標註在地圖上。只要輸入住家地址，地圖便會顯示周邊特約藥局，民眾便可循著路線錢去購買。

3.衛福部藥局明細 詳細記錄地址電話

▌衛福部Excel查詢網址：https://udn.com/upf/news/2020/20200204.xls

另外，衛福部也提供詳細的藥局明細，當中記錄藥局名字、地址及電話。民眾可以點擊連結下載，並使用Excel程式中的尋找功能，就可快速找到藥局的詳細資訊。

行政院昨日晚間公布「口罩實名制」實行辦法，今日民眾便不能在全台便利商店購買，6日開始可持個人健保卡，至全台6505家特約藥局購買。每間藥局每日配額200片成人口罩、50片兒童口罩，一人7天限購2片，視產量情況再做調整。