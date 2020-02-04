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武漢肺炎口罩之亂！實名制「7天2片」數字怎來的？產能公式揭密

2020-02-04 10:55聯合新聞網 綜合報導

衛福部疾管署於昨(3)日召開記者會，宣布民眾買口罩改為「實名制」的最新政策，預計在本月6日開始上路，希望能降低重複購買等囤貨亂象。其中為了控管數量，亦發布了每人一周限買兩片的新規定。拋出這項震撼彈後，隨即引來眾多網友們的正反聲浪，並且開始推論「7天2片」的數字究竟是怎麼來的。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(圖中)。 圖擷自udn video
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中(圖中)。 圖擷自udn video
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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，2月6日起實施實名制，民眾必須持健保卡至藥局購買，7天購買2片，2片價格10元，希望一周內能讓500萬人拿到口罩。而這數字怎麼來的？陳時中指出，依照目前供需量，如果7天每人3片，只能讓約70萬人買到口罩。若改為7天每人2片，就能增加到讓105萬人買到口罩。

不過有眾多網友仍然質疑這項政策，猛問「一個禮拜只能出門兩次？」、「X！一天一片至少開七片吧」、「實名制給推，7天配兩片給噓」，紛紛怒罵只有2片根本不夠用。

留言也引來其他網友回應，「所以一開始就限制出口啊。你以為台灣有多少口罩」、「刁民，一天產能才400萬，全台灣2300萬人」，也有人痛罵大肆囤貨的人，指出囤貨根本「害慘大家」。

有人嘗試推估出「產能公式」，指出目前一天產能400萬片，之後成功加開產線有機會能達到一天600萬到660萬片的產量，每周就能有4600多萬片。若每人每周2片，就足夠供給2300萬人使用。

陳時中表示，目前「口罩之亂」來自供需不平衡及搶購，不需要的時候用了太多的口罩，「有些人一直重複購買，真正需要的人有得買不到」。希望未來透過實名制及一周兩片的政策，讓口罩資源能有更好的分配。

武漢肺炎肺炎口罩

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