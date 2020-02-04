醫師笑：口罩實名制貢獻大 數學教育史上大突破

口罩購買新制公布後，奇美醫院醫師陳志金開玩笑地表示，新制最大的貢獻之一，就是讓全國民眾知道奇數和偶數的差別。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

昨（3）日晚間，中央流行疫情指揮中心宣布，2月6日起口罩採實名制購買，民眾須持健保卡到健保特約藥局購買。為分散購買人潮，身分證字號末位數為奇數者，限周一、周三、周五購買，偶數者則可在周二、周四、周六購買。對此，奇美醫院陳志金醫師開玩笑表示，此措施最大的貢獻，是讓大家知道0究竟是奇數還是偶數。

口罩實名制採身分證字號末碼分流，引來網友疑問0是奇數還偶數，衛福部昨日晚間迅速改圖解答疑惑。圖擷自 衛生福利部臉書 分享 facebook

口罩實名制措施公布後，奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金今（4日）早在臉書粉絲專頁上po文幽默地表示，新制度最大的貢獻之一，就是讓全國民眾在一夕之間，了解奇數和偶數的差別，更讓身分證末碼是0的230萬人知道，0是一個偶數，堪稱「數學教育史上的一大突破」。

對此，下方網友紛紛留言表示，「差一點以為0的我每天都可以買⋯」、「哈哈，社團裡一堆人在問欸，真的是意外，數學老師快暈倒了」、「我的身分證尾數是0，好受用無窮啊」、「全國的數學老師都在哭泣」。

事實上，昨晚公布口罩購買新制之後，許多人都在討論0究竟是奇數還是偶數，有民眾認為0「介於奇數和偶數之間」，因此每天都可以到藥局買口罩，也有民眾擔心，身分證末碼是0的人是不是無法購買。針對此事，衛福部小編特地發文澄清，身分證字號末位數是0的人須在周二、周四、周六領購，更在留言處留下一大串「0是偶數」替民眾解惑。