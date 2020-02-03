稱口罩沒了…下秒他見店員「拿出一包賣別人」超怒：要檢舉！

武漢肺炎疫情擴散，造成許多民眾忙著奔波購買口罩自保。 圖／本報系資料照 分享 facebook

新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情發燒，各地的「口罩之亂」持續上演，近日有位網友就爆料自己到藥妝店找口罩，店員表示已經賣完了，他原本也沒多想，但不久後一個客人走進來店內要口罩，剛剛說已經賣完的店員卻馬上從櫃檯下方拿出口罩，讓他當場看傻眼。

原PO在批踢踢八卦版提到，近日去逛間連鎖藥妝店想買口罩，詢問之後店員說賣完了，只剩下口罩3片100的，還有兩片49的不同口罩，沒想到講完不到兩秒，他就看到一個中年人拿著發票收據走去櫃台，而店員當場從櫃檯下方拿出一包口罩，讓原PO馬上追問原因，不料店家竟回是客人事先「預購」來取貨的，讓他氣得直呼「政府的3片包裝口罩還可以預購嗎？那我可不可以預購10天份？我決定明天去公平會檢舉」。

貼文一出引發網友撻伐，紛紛支持原PO的行動，「這一定要檢舉」、「檢舉啊，八成是熟客或朋友」、「這可以調監視器，那家店違反規定了」、「這種東西為什麼能預購，超誇張欸」，也有人認為口罩供不應求的情況下，購買口罩真的需要實名制，「實名制順便可以解決這問題」、「只能趕快實名制，超商和商店這防不了拉」、「這時候就知道健保卡或實名制的需要了」、「實名制，每天回報幾人買，剩多少口罩」。