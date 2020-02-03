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行政院拍板！6日起買口罩實名制 每人7天內限購2片

連酒精棉片都缺貨 糖尿病患家屬：日需品請留給需要的人

2020-02-03 20:31聯合新聞網 綜合報導

防疫用品大缺貨，一名女網友PO文表示，酒精棉片是糖尿病患者的每日必需品，希望民眾...
防疫用品大缺貨，一名女網友PO文表示，酒精棉片是糖尿病患者的每日必需品，希望民眾不要瘋搶才能留給真正需要的人。圖擷自新竹大小事
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武漢肺炎疫情延燒全球，民眾各個人心惶惶，不少民眾即使起一大早搶口罩，但依然一個都買不到，現在就連酒精等防疫用品都大缺貨。今（3）日就有一名女網友在臉書《新竹大小事》PO文表示，自己的媽媽是糖尿病患者，酒精棉片則是糖尿病患者的每日必需品，因此希望民眾不要盲目瘋搶酒精棉片，才可以留給真正需要的人。

原PO在文中提到，她是昨天在其他臉書社團上才發現原來酒精棉片也被瘋搶，由於自己的媽媽本身是位糖尿病患者，而酒精棉片是每位糖尿病患者的每日必需品。只見原PO在文中PO出圖片解釋，酒精棉片是需要施打胰島素的病人的日常必需品，因此拜託大家「希望健康的人不要搶購酒精棉片，請將資源留給需要的人，感謝您的體諒！」

原PO更在文中提及，希望看到此篇文的人可以多多分享轉發，在大家瘋搶口罩、酒精用品的同時，可不可以不要搶酒精棉片，因為健康的人沒有酒精棉片不會影響你的生活，但糖尿病患者來說一天沒有酒精棉片影響很大。

PO文一出後，許多網友也紛紛留言響應，「感謝有妳的出聲」、「前幾天去醫療器材店，架上還有很多盒裝，家裡有開刀病人的我也很怕買不到」、「我們家也有人要打胰島素，真心覺得要留給有需要的人」、「酒精棉片這麼小是要幹嘛，真的是亂搶」、「覺得可以向政府機構反應，要求有病史需要的人才能購買」。

更有網友好奇若是真的買不到酒精棉片，是否可以使用罐裝的酒精灑在棉布上？對此原PO則無奈的回應，現在就連罐裝的也買不到，再加上酒精棉片是獨立包裝，使用時才開封，可以減少細菌孳生的可能，所以當然還是希望先以酒精棉片為主。

武漢肺炎肺炎口罩

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