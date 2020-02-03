賣場PM2.5口罩整排沒人搶 網曝真相：有用的話早就搶爆

有女網友PO文表示，到家樂福、全聯還是可以看到一整排的PM2.5口罩，因此他好奇的詢問廣大網友「架上賣不掉的PM2.5口罩在想什麼？」示意圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

武漢肺炎疫情持續擴大，民眾紛紛瘋搶口罩自保，但各地也都傳出口罩價格飆漲、缺貨等情形，引發「口罩之亂」，雖然政府已大動作生產口罩，並限制口罩出口，但民眾買不到口罩的情形仍然層出不窮。不過今（3）日卻有一名網友在PTT上PO文表示，自己連續2天一個口罩都買不到，但是如果到家樂福、全聯之類的量販店，還是可以看到架上的PM2.5口罩沒人要買，因此他好奇的詢問廣大網友「架上賣不掉的PM2.5口罩在想什麼？」

原PO在文中提到，最近他連續2天一個口罩都買不到，可是他到全聯、家樂福等等的賣場還是可以看到例如油漆專用口罩、PM2.5口罩、3M舒適型口罩、3M保暖型口罩等各種款式的口罩，而且有一整排都沒人要買，於是他說「對照旁邊空空如也的架子，台灣人終於分得清口罩還有分防塵用跟醫療用了」。

PO文一出後，立刻吸引許多網友留言回應，「重點應該不在價格，是根本沒用所以不會有人買」、「如果有用的話大家早就搶爆了」、「PM2.5的多少還是可以擋一下啦，有戴總比沒戴好」、「目前真的是有比沒有好」、「在日本一堆人掃」、「PM2.5我看一些廠商解釋是說有用的，但是因為透氣性不夠所以無法當作醫療口罩」。

事實上，根據衛福部食品藥物管理署表示，由於口罩種類繁多，一般防塵用口罩等非「醫用」口罩，這類防塵口罩因非屬醫療器材管理，故不需取得醫療器材許可證。醫用口罩、外科手術用口罩或具有「用來防止病人與醫護人員之間的微生物、體液以及粒狀物質的傳遞」者，才有防護效果。至於「活性碳口罩」多為一般商品，未具備細菌過濾的效果，但也有醫用的活性碳口罩，最簡單的辨識方式就是購買時認明醫療器材許可證字號。