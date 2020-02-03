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把口罩通路設在派出所更好？網曝：超商2優勢完勝

2020-02-03 18:37聯合新聞網 綜合報導

有網友認為，把警察局設為政府販售防疫口罩的據點，不是比較好嗎？聯合報系資料照片／...
有網友認為，把警察局設為政府販售防疫口罩的據點，不是比較好嗎？聯合報系資料照片／記者李隆揆攝影
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武漢肺炎疫情持續延燒，引發全台口罩荒，儘管日前疾管署已緊急釋出600萬片口罩至各大超商通路，不少民眾還是買不到口罩。有網友就在社群網站上表示，為何政府不把口罩通路設在派出所，還提出4大原因，認為派出所應是販賣口罩的好地方才是，引發網友熱議。

一名網友在ptt上發文說到，為什麼政府不把口罩通路設在派出所呢？認為派出所不但是通路最廣大的公家單位，公務人員對民眾的約束力也比較強，就不會出現民眾重複排隊、大量囤貨的情況發生。原Po接著表示，若是口罩由警察來發放的話，也能夠快速消除、解決奧客紛爭。最後還提到，說不定會有通緝犯自投羅網跑來買口罩，增加派出所的績效。

貼文一出，網友紛紛表示：「警察業務量這麼大，根本沒時間處理這個」、「基層員警夠忙了吧」、「警察包山包海還不夠喔，是要累死他們嗎」。認為警察原本就已經夠忙了，若是再將販售口罩的工作交給他們，勢必會不堪負荷。也有民眾笑稱：「大部分的派出所附近都不好停車，這樣抓違停警察業績會太好」。

有網友則進行理性分析，表示「警察局沒有金流收帳經驗」，假如櫃檯同仁將大量的時間跟心力佔用在結帳跟配送，「緊急報案怎麼處理？」且派出所的分布程度也沒有像4大超商來的密集，認為政府當初選擇以超商為主來進行發放，就是看上台灣超商的密集程度，以及超商規劃完善的物流網。

網友在ptt上發文詢問大家的看法。圖/ptt
網友在ptt上發文詢問大家的看法。圖/ptt
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武漢肺炎肺炎口罩

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