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女大生搭車沒口罩以為「被拒載」司機舉動卻讓所有人感動

2020-02-03 10:26聯合新聞網 綜合報導

武漢肺炎疫情升溫，民眾出入公共場所最好戴上口罩。圖／聯合報系資料照
武漢肺炎疫情升溫，民眾出入公共場所最好戴上口罩。圖／聯合報系資料照
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武漢肺炎疫情讓民眾都戴起了口罩，沒戴口罩的人反而成為少數，有些人擔心會因此遭到排擠。Dcard上有網友貼文說，他在台北火車站要搭國光號客運回中壢，排隊的隊伍中有個女生沒戴口罩，因此被司機關切，在場的人都想說她是不是上不了車了，沒想到結局卻出乎所有人意料。

該網友表示，那個女生排在隊伍最前頭，司機看到就問她說：「小姐你沒有戴口罩嗎？」那女生回：「不好意思司機我沒戴口罩，還是我不要上車？」司機卻回她沒關係你先上車，就跑走不知道去哪裡。所有人都不知道發生什麼事。

沒想到，過了幾分鐘司機氣喘吁吁的跑回來，拿了口罩給那位沒戴口罩的女生，還說：「小姐沒事了，我跑去幫妳找來口罩，妳戴上吧，不要被感染了。」讓那位女生一直道謝，一旁的網友不禁脫口而出，大讚司機人真好，司機也暖心回「當然啊，如果因為感染病毒讓國家少一個年輕人才就不好了。」還說「能夠幫助別人，是一件很開心的事。」

該貼文網友表示，聽到司機的那一句話，他一瞬間感受到人性的光輝，司機的笑容像是活菩薩顯現在他面前。他認為，這個司機能有這樣的表現，不只是公司教育訓練做得好，「更是身為台灣人的善良跟個人的修養到了一個境界吧！」而底下網友們也紛紛表示「司機先生人真好」、「感受到滿滿的溫暖」、「對照起那些為搶口罩醜態百出的樣子，這位司機值得表揚跟學習。」

武漢肺炎肺炎口罩

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