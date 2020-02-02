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民怨口罩買不到 杜紫宸：教大家一個買得到的方法

2020-02-02 21:57聯合新聞網 綜合報導

中華大學講座教授杜紫宸。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
中華大學講座教授杜紫宸。 聯合報系資料照片／記者陳正興攝影
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武漢肺炎讓全民人人自危，紛紛瘋搶口罩、酒精等物資來自保，也因此造成供不應求的狀況，買不到口罩也引起民怨。許多人想方設法就為了能買到口罩，除了搶排隊外，還有網友製作了「超商口罩現況回報」網頁來供民眾查詢，就連中華大學講座教授杜紫宸就在自己臉書上表示「來來來，教大家一個一定買得到口罩的方法」，他說只要掌握超商兩個配送時間，肯定一定買得到口罩。

杜紫宸寫道統一超商的物流都是由捷盛運輸車配送，「市區店通常是一日二配，只要每天早上和下午，買杯飲料在超商裡等候，看見物流車到店就提緊排隊，肯定買到。」杜紫宸還說，「更狠的是騎摩托車追蹤物流車，一店一店買。說不準過些日子，小七的口罩就要由銀行押鈔車來運送哩」。

貼文引來網友議論，「哈哈哈…妙」、「我已經打聽好公司附近小7補貨的時間，非常人性化的時間，利於上班族排隊」、「乾脆由里辦配發（賣也可以），公平、可以安人心，大家都會有，現在都是去碰運氣，結果都是『賣完了』」。

政府祭出限購令無非是想讓民眾都能買得到口罩，無奈還是有許多人抱怨仍然買不到，對於民怨四起，中央疫情指揮中心應變監測官莊人祥表示，剛好春節期間口罩工廠沒上班，才會導致缺貨的狀況，春節過後口罩工廠已陸續復工，希望下週能持續補貨、恢復正常供應。指揮中心也說實施「實名制」來購買口罩是可能的解方，但細節還在研議中。

武漢肺炎肺炎口罩

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