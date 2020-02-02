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民眾大賣場搶口罩擠4層樓 網友見這行為驚呼：太可怕

2020-02-02 20:51聯合新聞網 綜合報導

好市多汐止店。 聯合報系資料照片／記者胡瑞玲攝影
好市多汐止店。 聯合報系資料照片／記者胡瑞玲攝影
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有民眾在汐止好市多看到一群人擠在密閉空間裡排隊搶購口罩，讓人看了很擔心。 圖／翻...
有民眾在汐止好市多看到一群人擠在密閉空間裡排隊搶購口罩，讓人看了很擔心。 圖／翻攝自「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書
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武漢肺炎疫情延燒，許多民眾頻跑超商、藥妝店、賣場搶購口罩等物資，有人甚至凌晨就到店家門口等待。一名女網友日前在汐止好市多看到民眾大排長龍準備購買口罩，排隊人龍回堵到第四層樓，她拍下照片PO上網後引來網友們驚呼，還有人認為這樣的行為太危險。

這名女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」貼出一張照片，她表示1月31日當天到新北市汐止好市多，看到一群人排隊準備搶買口罩，原PO說賣場限量200盒，但她目測現場排了1000人左右，而且有些人擠在樓梯間回堵到第四層，讓她直呼「太可怕」。

網友們看了照片也看傻了眼，「口罩真的很難買」、「買不到會死的概念」、「突然想到上次的衛生紙之亂」、「為什麼大家都知道今天有貨？打電話詢問的嗎？」、「超商就有了，一次可買3個，全家都出動可用3天」、「限量為什麼不發號碼牌？」、「沒事的不用急著買」、「想正常購物的人真無言」。

更有人認為一群人擠在密閉空間裡反而更危險，「太扯！這樣擠，一個武漢病毒可以傳999人」、「這麼多人…為了口罩，不怕感染，也真猛，好市多口罩到底是加了什麼？」、「各位都貼太近了，覺得好可怕」、「感覺擠在這裡，本來沒事都快生病了」、「為了口罩一堆人排隊，然後病毒細菌就這樣飛來飛去，其實比買不到口罩可怕耶」、「在密閉空間這麼多人，不怕感染嗎？」、「這些排隊的時間都可以傳染更多細菌了」。

武漢肺炎肺炎口罩

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