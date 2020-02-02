政府訂口罩一片6元遭質疑「好市多不用2元」 引網友激辯

便利商店架上的各種口罩都賣光。聯合報系資料照片／記者鄭國樑攝影 分享 facebook 武漢肺炎引爆全民搶口罩風潮，政府為了讓民眾都能買到口罩，之前統一徵收後再分配販賣，一開始訂定價格為一片8元，後來引起民眾批評太貴，才改為一片6元，但仍然受到質疑。有網友在《mobile 01》論壇發文表示好市多（Costco）賣的口罩一片不到2元，同樣也有物流、人員費用，為何就是比政府的還便宜？難道好市多賣的是次級品嗎？文章引來網友不同意見激辯。

原PO寫道他發現好市多賣的口罩平均一片不到2元，「Costco購入量大，可以壓低價格，但量也不可能比政府徵收的大吧？又不是在做公益，要賺錢，也要物流、人員等費用」，他質疑政府說是用成本價（工廠成本$3，物流+超商$3），「難道Costco是賣次級品，所以可以比較便宜？實在不懂？」

有網友不認同原PO的提問，「不懂就閉嘴吧」、「買得到口罩你就要偷笑了，一直帶這種風向到底想幹嘛？想請問如果今天你要賺錢，你會想賺這一點點錢，或是用這麼光明正大的方式坑別人錢嗎？」、「零售價、批量價不會分嗎？平時、非常時期不會分嗎？為什麼現在一次只賣3片不知道嗎？」、「8元是過年期間，人事成本高，現在開工了，比較便宜賣6元，拿好市多跟超商比？」、「你家轉角有Costco？走路就能買到Costco的口罩？不用辦卡就能買到3個2元的口罩？以上都能辦到的話再來辯超商賣的6元口罩錯在哪邊」。

不過也有網友力挺原PO的看法，「價格從8元降到6元，喊一聲就下降25%耶，那之前賣八元到底賺了多少？誰賺走了？」、「分裝增加成本可以說得通，但超商物流多跑幾個點增加成本就說不過去了，因為超商本來就有固定的物流配送，多幾箱口罩（一家以2000個口罩算，最多4~6箱吧），不會增加到多少配送成本」、「就是因為嫌貴，卻還是要買才感到無奈，希望政府說明定價成本」、「坦白講單個賣8元真的是過份了，防疫期應該政府統一採購交給衛生局或藥局憑健保卡領取才對，防疫做得不確實反而醫療成本比配給口罩要貴的多」。

還有網友整理出11個重點，並以數據來回覆問題：

1.以民眾囤積的心理，再怎麼多的口罩也是供不應求。如不管控，價格鐵定飛漲。以每個人都想要買個5盒口罩，每盒50片，以2000萬人口計，是500,000萬片=50億片，1盒就好，也要10億片！

2.聖嚴法師說的好，「想要」與「需要」是有差別的。

3.中國口罩日產量是2000萬片，佔全球市佔率50%。全球總產量是每日4000萬片，如果有個神很壞心，把全球口罩的產出全數撥給台灣，不顧其他地區人類的死活，以10億片台灣人「想要」的口罩，很抱歉，請先等25天。

4.這個時候，全球都在搶口罩，台灣是買不到承平時期進口的便宜口罩的。請注意，重點不是「便宜」的口罩進不到，而是根本無法進口買不到。

5.以衛服部之前尚未釋出儲備口罩前，存量是4000萬片。台灣的日產量目前上限是400萬片。請注意，單位是「片」，不是「盒」。

6.如果憑身分證每人一天發一個，以台灣2300萬人口，只能發2天。第三天就要開天窗。所以此法斷不可行。這真的與錢或經費無關，辦不到就是辦不到。

7.不是人人都有Costco的會員，入會請先繳1350元年費。設點也少，即使加上其他量販店，據點還是不夠多。難不成要讓一堆人擠死量販店? 想想量販店vs.便利超商 的數量比例，就知道要避免人擠人搶口罩，搞不好還踩死人，就不能選擇量販店來釋出口罩。

8.以一次讓民眾買1盒（30片或50片），或是一次3片。我選擇後者，因為這樣才能在有限的口罩數量中，讓10倍以上有需要的人可以有機會買到。政府的工作，是讓更多的人能買到「需要」的口罩。不患寡而患不均，古老的智慧是很有用的。讓民眾買量販盒裝口罩，我如果是決策者，現在這個市況絕不是正確的選擇。

9.以最容易讓一般大眾「平均」且「方便」買到口罩的首選，除了四大超商，我目前想不出來。但是壞處是增加的物流費用與分售包裝的人工成本比較貴。總不能讓增加的物流車、油資、司機、分裝員工讀生等，全部免費當義工服務。拿單片零售去跟盒裝量販比價格，不是蘋果比蘋果、橘子比橘子。

10.非疫情的承平供過於求時期，小7賣2片裝是18元，平均每片9元；5片裝是39元，平均每片7.8元。現在是有疫情的「戰時」，政府為了讓盡可能多（as many as possible）「需要」口罩的民眾可以買得到，選擇了較貴的通路，也選擇了較貴的零售，每片賣6元，不能說便宜，但我認為合理。（註：請不要再吵先前的每片8元了，人家過年還要加班，加班要用倍數算的加班費，人工成本最貴。）

11.請不要拿承平時期供過於求的情況來比較價格，更不用說還拿供過於求時期的量販價格來比。也請不要把一堆人對你的服務，雖然看不見，想成通通是免費的。