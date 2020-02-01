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助地方政府防疫 疾管署釋出100萬片戰備口罩

2020-02-01 21:59中央社 台北1日電

武漢肺炎疫情蔓延全球，全台民眾瘋搶口罩，疫情指揮中心31日起徵用國內口罩製造業者...
武漢肺炎疫情蔓延全球，全台民眾瘋搶口罩，疫情指揮中心31日起徵用國內口罩製造業者的醫用口罩，今天無償釋出100萬片戰備口罩給地方政府，協助地方防疫。圖／本報系資料照
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武漢肺炎疫情延燒，全台口罩缺貨。為因應口罩合理配置，疫情指揮中心1月31日起徵用國內口罩製造業者的醫用口罩，今天無償釋出100萬片戰備口罩給地方政府，協助地方防疫。

中央流行疫情指揮中心今晚召開記者會，指揮中心指揮官陳時中表示，國內目前尚無社區傳播，民眾無須恐慌搶購口罩，目前該中心為國內口罩需求的合理配置，已指示衛生福利部自1月31日起至2月15日止，全數徵用國內口罩工廠生產一般醫用口罩及外科手術口罩，均為合格口罩廠商，另酒精部分也進行相關部會協調，以利市面上的酒精充分供貨。

陳時中表示，為了因應地方政府緊急防疫需求，今天已將疾管署庫存的100萬片戰備口罩，無償撥給地方政府衛生局使用，提升其戰備庫存量。

為有效運用口罩資源，指揮中心就徵用的一般醫用口罩、外科手術口罩訂定分配原則，其中地方政府部分，以醫療院所/機構工作的人員、防疫人員，以及經地方政府實際協助執行嚴重特殊傳染性肺炎防治相關工作的民政、警消、環保、教育、交通運輸等相關單位人員為主。

陳時中說，各地方政府可將需求彙整提報至中央流行疫情指揮中心，指揮中心將依各該對象提報人數及工作事項的口罩耗用程度計算分配撥用後，明天撥至地方政府使用。

陳時中重申，國內專家已建議健康民眾及一般學生無須戴口罩，上學上課也不須戴口罩；為了讓幼兒園中有呼吸道症狀的幼童有口罩可以緊急使用，相關部會已協調徵用兒童口罩，作為幼兒園準備使用的戰備物資，幼童若有身體不適應在家休息。

武漢肺炎肺炎口罩陳時中

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