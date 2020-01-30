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中國國際烹飪賽 大葉大學榮獲4銀4銅

2020-01-30 14:17文／ 林素葉 提供

大葉大學觀光餐旅學院師生榮獲中國國際烹飪廚藝比賽4銀4銅。 圖／大葉大學 提供
大葉大學觀光餐旅學院師生榮獲中國國際烹飪廚藝比賽4銀4銅。 圖／大葉大學 提供
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大葉大學餐旅管理學系、烘焙暨飲料調製學士學位學程師生，赴中國上海參加「第二十一屆FHC中國國際烹飪廚藝比賽」，與二十多個國家、六百多名選手同台競技，榮獲4銀4銅的好成績。

指導學生參賽的大葉大學餐旅管理學系副教授彭建治指出，「FHC中國國際烹飪廚藝比賽」今年邁入第二十一屆，是獲世界廚師協會（WACS）認證、中國規模最大、最具公信力的國際廚藝賽事，西餐現場烹調類，餐旅系大二生陳韋綸勇奪西式尖嘴鱸主菜烹飪銀牌、西式童子雞主菜烹飪銅牌，餐旅系大二生蔡旻峻獲頒西式尖嘴鱸主菜烹飪銀牌、西式牛肉主菜烹飪銅牌，餐旅系大二生潘姿秀榮獲義大利手工麵烹飪銅牌、西式童子雞主菜烹飪銅牌；甜點方面，烘焙學程蔡振彰老師榮獲盤飾甜點銀牌，烘焙學程大二生劉聿沛獲得巧克力蛋糕現場製作銀牌。

大葉大學烘焙學程蔡振彰老師(右)與大二生劉聿沛(左)都獲得銀牌。 圖／大葉大學 ...
大葉大學烘焙學程蔡振彰老師(右)與大二生劉聿沛(左)都獲得銀牌。 圖／大葉大學 提供
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餐旅系大二生陳韋綸說，比賽要在五十分鐘內做出兩盤一樣的餐點，在彭建治老師的指導下，最後以「鱸魚干貝慕斯捲/炸鮮魚捲附法式炸土豆泥佐白黃油汁配奶油燴時蔬」獲頒銀牌，「煎烤鴨胸雞胸捲/白酒燴雞腿附土豆絲餅佐阿勒曼德醬汁配奶油燴時蔬及青豆泥」獲得銅牌。

大葉大學餐旅系學生陳韋綸(左)、潘姿秀(中)、蔡旻峻(右)參加中國國際烹飪廚藝比...
大葉大學餐旅系學生陳韋綸(左)、潘姿秀(中)、蔡旻峻(右)參加中國國際烹飪廚藝比賽獲獎。 圖／大葉大學 提供
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餐旅系大二生潘姿秀表示，大一時她曾經和同學組隊，挑戰台中市政府舉辦的「巧聖仙師魯班公獎」，獲得新秀組佳作，很開心能獲得兩面銅牌的肯定，她也期許自己明年可以有更好的成績。

獲頒蛋糕製作銀牌的烘焙學程二年級的劉聿沛說，外觀、口味、製作流暢度都是評分項目，赴上海比賽更讓她有機會觀摩其他國家選手的優點。
詳洽：https://dyuerstv.blogspot.com/2019/12/44.html

大葉大學餐旅系副教授彭建治(右二)帶領學生挑戰中國國際烹飪廚藝比賽。 圖／大葉大...
大葉大學餐旅系副教授彭建治(右二)帶領學生挑戰中國國際烹飪廚藝比賽。 圖／大葉大學 提供
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