淡江大學 開創未來 超越自我

圖／淡江大學 提供 分享 facebook

淡江大學創校69年，學風自由，師資堅強，以三化教育為理念，融合三環五育，培育學生具備「全球視野、資訊運用、洞悉未來、品德倫理、獨立思考、樂活健康、團隊合作、美學涵養」八大素養，鼓勵多元學習，強化學用合一，孕育學子成為德學兼備的淡江人。

淡江大學連續22年蟬聯《Cheers》雜誌「企業最愛大學生調查」私校第1名、續獲「世界大學網路排名」私校第1名、榮獲「第19屆國家品質獎」、獲得教育部「大專校院國際化品質視導」評選為特優、榮獲WFSF頒予全球未來學最佳貢獻教育機構獎…等多個獎項。

淡江大學歷經奠基、定位、提升、轉型等四個發展階段，如今更以「超越」開啟第五波段發展，校長葛煥昭表示：本校在教師教學與課程規劃方面，秉持「學習者為中心」的思考，以學生學習加值為核心，從準新生的第一哩路到畢業生的最後一哩路，再到面對職場就業創業的第一哩路，為學生打造全方位學習計畫，建構大學四年之「學生學習加值鏈」；在學生學習方面，規劃專業、通識、課外活動的「三環」課程，並以榮譽學程、跨域課程、就業學程及頂石課程作輔助，達到精進專業、學用並進、統整學習之效，更深化「德、智、體、群、美」五育內涵，使成為心靈卓越的人才。

淡江大學推動國際化、資訊化、未來化之「三化」教育，重視學生世界觀及國際移動能力，首創「大三生出國研習」一年，校內開設多個全英語專班/學位學程、跨國雙學位學程，以及逾800科全英語授課科目，招收近2,000名境外學位生，建構國際化校園，提供許多國際學習或移地學習的機會。資訊軟硬體設備完善，被譽為「資訊天堂」，開設多元程式設計課程，精進學生資訊能力；設立北區第1所Apple區域訓練中心(RTC)，開設iOS課程並頒專業證照。且開設五大未來學課程，建立學生未來化觀念，學習前瞻趨勢議題，培養洞悉與創造未來跨界移動之能力。

為協助大一新鮮人適應大學生活，培養自我認知與學習、涵養公民素養與承擔社會責任，安排必修「大學學習」課程，由資深且具輔導經驗的教師帶領，了解校園環境與認識系所、善用校內資源與學習策略、輔導身心與健全人格，使及早確立生涯與職涯目標，並開展有效學習。

淡江大學首創「社團學習與實作」必修課程，結合校內234個社團，讓同學透過團隊合作的實務操作與體驗，實踐共同目標，培養人際溝通、意見表達、相互合作、融會貫通等多元即戰能力。另設有「榮譽學程」，提供學業拔尖的學生具挑戰性的課程學習，並與數百家公司簽訂產學聯盟，結合專業學習與產業實習，加強職場接軌，提升就業競爭力。