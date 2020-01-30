與眾不同 由你定義 陸官正期 Your Best Choice

圖／陸軍官校 提供 分享 facebook

選擇具有傳承且多元創新、與國際接軌的正統軍校，透過系統化學習軍事涵養、自我管理及協調溝通，深化領導統御，培養具有創新、執行與決策能力的領導人才，成就非凡人生，陸軍官校會是你的最佳選擇。

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運動科學系首招，結合運動科學化觀念，陸軍官校於109年成立運動科學系，歡迎對於運動科學與運動管理有興趣的同學加入，讓興趣與未來發展做結合，創造精彩人生。陸軍官校同時亦招收男女飛行生，畢業完成飛行訓練，可至陸軍航空部隊擔任各式旋翼機飛行員，在藍天中刻畫專屬於自己的軌跡，翱翔天際，追逐藍天不是夢。

109學年度招收學測、統測入學高中(職)學生，歡迎有志青年男女，選擇陸軍官校就讀五大亮點：

1.畢業授予學位與軍階：符合大學法規範，為軍事校院中唯一具有工學、理學、社科及外語學系且有多元國際交流的優質軍事學府，校友基金會每學期針對學術、德育、體育、軍事訓練、語文等優秀學生頒發獎學金，畢業後分別授予工、理、文、管理、政治學士學位及少尉軍階。

2.專業與實務接軌：由具部隊實務之幹部擔任教官，提供最正統、專業的軍事訓練及戰略涵養課程，結合實習幹部制度及部隊參觀見學，充實軍事學能接軌部隊實務，成為勇氣與自信兼俱的軍事領導幹部。

3.通才教育與跨校選修：藉由通識教育課程，培養多元廣博知識；軍官基礎素養課程，培養領導能力及軍事科技能力；學系專業教育課程，培養專業知識及終身學習能力。教學採小班制實施e化教學，並可至知名大學進行跨校選修，提升學習成效。

4.教學品保機制：陸軍官校機械工程、電機工程及土木工程學系通過IEET國際認證，其他學系及通識中心全數通過高教評鑑中心評鑑，教育品質有保證。

5.多元國際交流：每年可與美國西點、維吉尼亞、威爾猛、色岱爾軍校及北喬治亞大學與中南美洲宏都拉斯、瓜地馬拉、巴拉圭與尼加拉瓜等軍校進行四年全時或短期交流，培育學生國際視野。