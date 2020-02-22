布萊恩失事駕駛早有違規紀錄 未獲許可飛過洛城機場

湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），美國時間1月26日因直升機飛機失事驟逝，經調查後爆出駕駛左巴揚（Ara Zobayan）的公司未獲儀器飛行許可，今又有報導指出，左巴揚曾在2015就有飛行違規紀錄。

依據美聯邦航空總署（FAA）報告，左巴揚2015年從霍桑（Hawthorne）機場起飛，欲通過洛杉磯國際機場（LAX）領空時，在未獲得塔台許可情況下，便逕自穿越領空。

由於當時氣象不佳，未達能夠目視飛航標準。經過航管人員詢問飛行狀況，左巴揚先是聲稱僅能遵循特種目視飛航規則，因而通行遭到回絕。在未獲得後續許可，左巴揚就私自飛越機場上空，因此違規。

事後左巴揚隨即與有關當局及任職的直升機公司聯繫，希望進行協調，然聯邦航空總署仍對其沒有正確判斷氣象及飛行狀況感到不滿。據報告指出，左巴揚最後承認失誤，並願意承擔責任。

因為布萊恩的離世，導致左巴揚遭到起底，而其違規歷史也被放大。但業界人士科伊爾（Shawn Coyle）表示，多是直升機駕駛皆有違規紀錄，若2015年的事件是左巴揚唯一一次違規，事實上左巴揚已是相當安全的直升機駕駛。

不過前Island Express的駕駛迪茲（Kurt Deetz）則有不同說發，他認為未獲許可便進入洛杉磯國際機場上空存在相當高的危險性，因為可能會有商用飛機起降。