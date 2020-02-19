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雷納德也僱布萊恩機師 不確定續搭直升機

世界日報 / 編譯組／綜合報導
運動線上：雷納德也搭直升機駕駛與布萊恩特同一人 雷沛
運動線上：雷納德也搭直升機駕駛與布萊恩特同一人 雷沛

洛杉磯湖人隊巨星布萊恩（Kobe Bryant）坐直升機意外身亡震驚全球，舖天蓋地報導之中有一則消息「低空閃過」，那就是本季新加盟洛杉磯快艇隊的巨星雷納德（Kawhi Leonard）其實與布萊恩有同一安排，亦即利用直升機為交通工具。更令人捏把冷汗的是，他的專用直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan）與布萊恩駕駛竟是同一人！

由於布萊恩1月26日出意外，原定1月28日快艇隊踢館湖人隊比賽延期，媒體1月29日才有機會在練球時採訪雷納德。雷納德練完球表示，他不但悲悼布萊恩，同時也悲悼50歲的左巴揚。

雷納德說：「我常與他一起飛，他是個好人，超友善，是最佳駕駛。這是你在城市之間飛行會找的人，我到現在還不敢相信…。」他說：「他常在送我下機後說，馬上要去接科比，或者他會說『我剛送完科比，他要說哈囉』…。他是個好傢伙，我為所有人難過。」

左巴揚生前經常接送布萊恩練球、比賽，希望節省時間多陪家人。目前家住聖地牙哥的雷納德也一樣，有機會就坐直升機。

雷納德說，他在決定加盟決艇隊前，曾向布萊恩請益。兩人談到布萊恩如何坐直升機從橙縣新港灘（Newport Beach）往返史泰博中心（Staples Center）。布萊恩說，他這麼做長達17年左右。

雷納德說，他現在比照布萊恩方式，坐直升機從聖地牙哥往返史泰博中心。所有安排完全與布萊恩一樣，包括駕駛都是同一人。

至於在布萊恩與左巴揚一起喪生後，雷納德是否還採取直升機通勤？雷納德表示，他還在悲悼期，腦子無法做決定。

雷納德感嘆說，這種事就是時間到了，你躲都躲不掉。當他剛得到消息，不敢確定是真是假。現在他腦子一團亂，沒法說個準。「我不知道，我還不知道。」

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