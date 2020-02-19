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布萊恩往生 歐尼爾致電所有仇家化解恩怨
布萊恩（Kobe Bryant）往生，昔日隊友俠客歐尼爾（Shaquille O`Neal）做出人生前所未有重大決定：化解所有在世恩怨。
歐尼爾在1月27日錄製的「俠客大播客」（The Big Podcast With Shaq）透露這個決定，也就是布萊恩往生第二天。歐尼爾說，他一直以硬漢姿態面對世人。但昨天出事之後，他決定所有恩怨衝突一筆勾銷。
歐尼爾說，他不想再與任何人結怨。因為這件意外讓他醒悟，你永遠不知道自己死期。他說，他昨天打電話給所有心存芥蒂的人，對他們說：「老兄，我愛你。」他在電話沒再多說什麼，不過他很希望能多說一些。
歐尼爾再對布萊恩喊話說，他倆作風相同，都是家庭第一，事業第二。總有一天，他們會再相遇。他說，自己有很多至交，不過不會在講電話時說肉麻話。
眾人皆知歐尼爾與布萊恩在湖人隊不歡而散，但兩人2015年在播客節目和好。2019年8月，他們又在網路隔空交火，但很快言歸於好。
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