為布萊恩悲慟遇暖心球迷慰問 歐尼爾感動埋單筆電

布萊恩特（Kobe Bryant）往生，昔日隊友俠客歐尼爾（Shaquille O`Neal）悲慟逾恆。兩個粉絲在百思買（Best Buy）巧遇歐尼爾上前慰問，歐尼爾感動之餘為他們埋單手提電腦。

歐尼爾在布萊恩特意外喪生後，公開表示自己難過到吃不下、睡不著。尤其他的一個親妹妹2019年10月才癌逝，一直悔恨沒在妹妹生前多照顧她。如今好朋友突然走了，心中有同樣悔恨。

歐尼爾是TNT有線電視台球評，TNT總部在亞特蘭大。非裔男子馬丁（Patrick Martin）與朋友莫烏（Mo）1月29日在亞特蘭大郊區逛一家百思買，沒想到看到歐尼爾也在場。他想到在網路看到歐尼爾的悲傷之情，便上前慰問。

馬丁與莫烏後來走開，沒想到歐尼爾追過來說：「我喜歡你們，去選一台這裡最好的電腦，我付錢。」結果歐尼爾真的埋單一台微軟Surface手提電腦。馬丁後來在臉書公布與歐尼爾握手照片，此事才公諸於世。

歐尼爾出手一向大方，早有善士名聲。他原想取消超級盃年度趴，但後來決定照常舉行，把所有收入捐給布萊恩特夫婦家庭基金會與其他罹難者家人。