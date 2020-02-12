快訊

搶救壽陸橋：南鐵地下化 鐵道沿線成文資墳場？

受困鑽石公主號台人該怎辦？ 謝長廷提7點說明

媒體友人形容布萊恩此人 不完美卻非常真實

世界日報 / 編譯組／綜合報導
媒體人形容布萊恩這個人，不完美卻非常真實。 世界日報

當洛杉磯時報普運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）聽到布萊恩（Kobe Bryan）與女兒共赴黃泉的消息，他指天哭喊「不要，不要，天殺的，不要！」他的眼淚滴到電腦鍵盤。普拉施克與布萊恩有「亦敵亦友」的關係，兩人經常邊走邊聊。但如果普拉施克寫稿批評布萊恩，布萊恩會很久不跟普拉施克說話。

布萊恩加盟洛杉磯湖人隊兩個月後，普拉施克也成為專欄作家。因此兩人常開玩笑說，他倆一起踏上征途。

普拉施克說，由於布萊恩是唯一沒有助理跟隨的湖人隊員，因此如果兩人沒鬧翻，每晚比賽結束，布萊恩都在上車前與普拉施克邊走邊聊。

當詹姆斯（LeBron James）1月25日在NBA得分榜超越布萊恩，普拉施克電郵布萊恩特要求採訪。布萊恩一如慣例立即回郵說好，兩人之後通電話20分鐘。普拉施克發現布萊恩變了，如今他心平氣和，呼籲湖人隊粉絲接受詹皇。

普拉施克回憶，2012年NBA季後賽第一輪，湖人隊在丹佛踢館金塊隊。布萊恩在賽後記者會用不屑口氣回答媒體，普拉施克忍不住破口大罵「科比，你是個屁眼！」在場其他記者目瞪口呆或竊笑，普拉施克立即後悔，布萊恩一臉困惑起身離場。

第二天兩人在練球時碰面，布萊恩特瞪著普拉施克，普拉施克以為布萊恩要揍人，但布萊恩笑說：「你這不是五十步笑百步？」普拉施克說，通常如果他得罪布萊恩，布萊恩會瞪著他不跟他說話，但一個月後又主動化冰。普拉施克認為，儘管布萊恩並不完美，卻非常真實。

布萊恩 湖人 NBA
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

布萊恩自傳持續熱銷 共同創作小說也攻佔排行榜

布萊恩追悼會將封街舉行 規模直逼麥可傑克森

入土為安 布萊恩與愛女長眠私人墓園

身心都拒絕接受布萊恩離開 凡妮莎盼惡夢結束

相關新聞

媒體人憶布萊恩 私下對人暖心但又常口出狂言

2019年10月21日，洛杉磯時報運動版專欄作家馬凱西（Arash Markazi）為採訪布萊恩（Kobe Bryant），不惜開車來回四小時進行20分鐘訪問。沒想到那是兩人此生最後一次見面，如今想來

媒體友人形容布萊恩此人 不完美卻非常真實

當洛杉磯時報普運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）聽到布萊恩（Kobe Bryan）與女兒共赴黃泉的消息，他指天哭喊「不要，不要，天殺的，不要！」他的眼淚滴到電腦鍵盤。普拉施克與布萊恩

NBA／布萊恩自傳持續熱銷 共同創作小說也上榜

傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）退役後人生同樣多采多姿，除了栽培女兒走上籃球之路外，他也開拓創作領域包括影片與小說，其中動畫短片《親愛的籃球》更是獲得奧斯卡肯定，而在他驟逝後其與作家合作的小說

布萊恩追悼會將封街舉行 規模直逼麥可傑克森

洛杉磯湖人已逝球星布萊恩（Kobe Bryant）在今天傳出已於上周下葬，公開追悼會將於美國時間24日在湖人主場史坦波中...

入土為安 布萊恩與愛女已長眠於私人墓園

前洛杉磯湖人傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在上月發生直升機墜毀意外驟逝，今天傳出與愛女吉安娜（Gianna B...

身心拒絕接受布萊恩離開 凡妮莎盼惡夢結束

前洛杉磯湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）在日前因直升機意外驟逝後，其遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）在...

奧斯卡緬懷布萊恩 史匹柏致詞、怪奇比莉獻唱

今天（10號）於洛杉磯舉行的第92屆奧斯卡頒獎典禮上，現場安排了緬懷墜機驟逝的NBA退役傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）致敬段落。 先由導演史匹柏（Steven Spielberg）登台

「神複製」布萊恩19年前扣籃 詹姆斯：他降臨了

湖人隊詹姆斯（LeBron James）先前對火箭重現布萊恩（Kobe Bryant）經典雙手反手爆扣，意外成為賽後焦點...

布萊恩空難初步調查 未見直升機內災難性故障

美國聯邦調查人員今天公布美國職籃NBA傳奇球星布萊恩（KobeBryant）空難初步調查報告，指出沒有證據顯示直升機內部...

貼文指Kobe性侵罪有應得 美高中校長強制休假

美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）在直升機意外中喪生後，美國華盛頓州一所高中的校長因為在臉書發表言論，指...

傳奇巨星布萊恩驟逝 三大名將悲痛分享軼事

歐尼爾（Shaquille O'Neal）於近日的TNT訪問中，紅著眼眶分享了許多關於布萊恩（Kobe Bryant）的回憶與想法，事實上更早一天，他在自己的Podcast也另外有一些心聲披露，在此跟

不完美的完美人生 再見布萊恩

「3、2、1，Kobe Bryant運著球來到了三分弧頂：「現在時間來到了最後一秒，Bang！Kobe投進了致勝三分球！」 這一刻是湖人巨星布萊恩（Kobe Bryant）最膾炙人口的其中一球，

熱門新聞

NBA／遭自家球迷狂噓 安比德仍繳26分退快艇

NBA／威廉森31分退拓荒者 改寫多項紀錄

HBL／高苑破內鬨開胡 田本玉欣慰飆淚

NBA／湖人補強備案啟動 外媒看好3人成潛在目標

入土為安 布萊恩與愛女已長眠於私人墓園

HBL／史魯齊扮奇兵 能仁連過三山

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。