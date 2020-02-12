媒體友人形容布萊恩此人 不完美卻非常真實

當洛杉磯時報普運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）聽到布萊恩（Kobe Bryan）與女兒共赴黃泉的消息，他指天哭喊「不要，不要，天殺的，不要！」他的眼淚滴到電腦鍵盤。普拉施克與布萊恩有「亦敵亦友」的關係，兩人經常邊走邊聊。但如果普拉施克寫稿批評布萊恩，布萊恩會很久不跟普拉施克說話。

布萊恩加盟洛杉磯湖人隊兩個月後，普拉施克也成為專欄作家。因此兩人常開玩笑說，他倆一起踏上征途。

普拉施克說，由於布萊恩是唯一沒有助理跟隨的湖人隊員，因此如果兩人沒鬧翻，每晚比賽結束，布萊恩都在上車前與普拉施克邊走邊聊。

當詹姆斯（LeBron James）1月25日在NBA得分榜超越布萊恩，普拉施克電郵布萊恩特要求採訪。布萊恩一如慣例立即回郵說好，兩人之後通電話20分鐘。普拉施克發現布萊恩變了，如今他心平氣和，呼籲湖人隊粉絲接受詹皇。

普拉施克回憶，2012年NBA季後賽第一輪，湖人隊在丹佛踢館金塊隊。布萊恩在賽後記者會用不屑口氣回答媒體，普拉施克忍不住破口大罵「科比，你是個屁眼！」在場其他記者目瞪口呆或竊笑，普拉施克立即後悔，布萊恩一臉困惑起身離場。

第二天兩人在練球時碰面，布萊恩特瞪著普拉施克，普拉施克以為布萊恩要揍人，但布萊恩笑說：「你這不是五十步笑百步？」普拉施克說，通常如果他得罪布萊恩，布萊恩會瞪著他不跟他說話，但一個月後又主動化冰。普拉施克認為，儘管布萊恩並不完美，卻非常真實。