媒體人憶布萊恩 私下對人暖心但又常口出狂言

2019年10月21日，洛杉磯時報運動版專欄作家馬凱西（Arash Markazi）為採訪布萊恩（Kobe Bryant），不惜開車來回四小時進行20分鐘訪問。沒想到那是兩人此生最後一次見面，如今想來超級值得。馬凱西2月8日連發兩篇專欄，除了重提那次採訪，還回顧布萊恩私下對人暖心，但又經常「口出狂言」的趣事。

2019年10月22日是洛杉磯快艇隊新球季主場開幕戰，對手是洛杉磯湖人隊，其實兩隊都以史泰博中心（Staples Center）為家。馬凱西想請教布萊恩對NBA現狀有何看法，約好開幕戰前一天進行訪問。

到約好那天，馬凱西上午必須前往洛杉磯縣卡拉巴薩斯（Calabasas），距布萊恩橙縣柯斯塔梅沙（Costa Mesa）辦公室70哩左右，車程兩小時。布萊恩告訴馬凱西，他只有20分鐘左右時間受訪。馬凱西可進行電話採訪，如要當面訪問也歡迎，但馬凱西必須移駕他的辦公室。

馬凱西起先認為，為20分鐘訪問開車來回四小時，好像有些划不來。不過他已經一年沒與布萊恩見面，就一咬牙開車去了。沒想到人算不如天算，布萊恩竟然1月26日墜機身亡，那次訪問成為馬凱西此生最正確的一個決定。

馬凱西在第二篇專欄說，布萊恩往生後，不知有多少人向他提起他們與布萊恩的一面之緣。馬凱西聽了都露出會心微笑，因為他們的故事完全反映布萊恩的為人。

馬凱西寫說，他採訪布萊恩20年，非常了解布萊恩的個性。布萊恩對自己的球技極為自負，經常「臭屁」隊友，但他對粉絲與陌生人平易近人到不行。即使只有一面之緣，他會讓你覺得他認真把你當朋友。

馬凱西說，布萊恩特對媒體也一樣。不等記者找上門，他會主動打電話、發簡訊、發電郵給記者。記者找他也是有求必應，每個記者都以為自己最受重視。不只是媒體，布萊恩還會聯絡他敬重的作家、演員、音樂家與企業家。

馬凱西以親身經歷為例，指出布萊恩對人有多暖心。馬凱西在布萊恩最後球季體重超過300磅，2018年有一天在史泰博中心外面看到布萊恩時，馬凱西剛開始減肥一個月，已減重43磅。

布萊恩在媒體重重包圍之下看到馬凱西，停下腳步攔住馬凱西說：「你看來棒極了，你瘦了多少磅？」布萊恩表示對馬凱西健康的關注，詢問馬凱西下一步計畫，以及是否需要幫忙？

馬凱西說，一年後兩人最後一次見面，馬凱西當時已減重130磅。布萊恩上上下下打量馬凱西，笑著抱住馬凱西說：「看看你自己，繼續努力，我希望你活很久。」

布萊恩私下親切，但一到球場就變拚命三郎。2009年NBA總冠軍賽第五戰，湖人隊在奧蘭多踢館魔術隊。比賽前晚午夜，馬凱西下樓到湖人隊下榻飯店大廳，發現布萊恩在與朋友喝酒。

布萊恩特邀請馬凱西一起喝兩杯，一直喝到凌晨2時左右。馬凱西凌晨5時左右睡醒，回到大廳吃零食，居然看到布萊恩特全身是汗從健身房走出來。馬凱西問：「你有睡嗎？」布萊恩特說：「我不需要睡覺。」

湖人隊當晚四勝一負奪冠，全隊回飯店慶功。布萊恩穿著被香檳酒浸濕的運動衫，與夫人、大女兒、二女兒合影，馬凱西兼任攝影記者拍下照片。

馬凱西說，在布萊恩退休前，湖人隊比賽記者會很「精采」，記者都在等著聽布萊恩譏諷隊友。布萊恩在練球時對隊友更是口不留情，2014年12月11日馬凱西親眼目睹。