快訊

國家級警報揭鑽石公主號遊客行蹤 曾去過北車、101等近40個地點

東部海域規模4.5地震 最大震度宜蘭3級

貼文指Kobe性侵罪有應得 美高中校長強制休假

中央社 / 西雅圖6日綜合外電報導
美國華盛頓州一所高中的校長因為在臉書發表言論，指曾涉性侵案的布萊恩是「罪有應得」，而被強制休假。 美聯社

NBA球星布萊恩Kobe Bryant）在直升機意外中喪生後，美國華盛頓州一所高中的校長因為在臉書發表言論，指曾涉性侵案的布萊恩是「罪有應得」，而被強制休假。

41歲的退役傳奇球星布萊恩與他13歲女兒吉安娜（Gianna）和其他7人，在加州南部卡拉巴薩斯（Calabasas）附近墜機喪命。

根據美國有線電視新聞網（CNN）姊妹電視台KATU，在布萊恩1月26日的空難後，卡馬斯高中（CamasHigh School）校長塞柯拉（Liza Sejkora）在個人臉書現已刪除的貼文中寫道：「老實說，在我看來，報應今天在強姦犯身上應驗了。」

塞柯拉指的是布萊恩2003年被控在美國科羅拉多州性侵一名19歲女性，布萊恩承認，他認為這是合意性行為，但對方不這麼認為。檢方在指控者的要求下撤銷性侵控訴，後來該名女性對布萊恩提出民事訴訟，兩造庭外和解。

塞柯拉3日寄發電子郵件給卡馬斯高中的學生家長，信中寫道，她在布萊恩死訊傳出那天發表的評論屬「個人的本能反應」，她要為她暗示布萊恩死得「罪有應得」而道歉，並說自己的行為是「不當且不得體的」，也為「破壞學習環境」致歉。

塞柯拉4日告訴KATU電視台：「這是我貼文前沒有想到的情況，我對此感到十分抱歉。」

該學區教育局長史奈爾（Jeff Snell）發表聲明說，這則貼文未能提供學生良好的榜樣，但「我們很欣賞塞柯拉博士的認錯，並將助她在她所服務的社區重建信任」。

布萊恩 Kobe Bryant Kobe
🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

延伸閱讀

布萊恩追悼會確定時間 凡妮莎挑別具意義日期

布萊恩生前答應灌籃大賽助攻 哈沃德備感心碎

相關新聞

布萊恩公開追悼會 遺孀凡妮莎挑定「224」舉辦

湖人隊「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）上月底意外驟逝，震驚全世界，各地球迷紛紛帶著紀念品前往史坦波中心，緬懷這...

貼文指Kobe性侵罪有應得 美高中校長強制休假

美國職籃NBA球星布萊恩（Kobe Bryant）在直升機意外中喪生後，美國華盛頓州一所高中的校長因為在臉書發表言論，指...

布萊恩81分簽名數據表單拍賣 款項資助罹難家屬

根據美國媒體報導，已故傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）在2006年1月22日對暴龍狂飆81分的親筆簽名數據統計表將會被拍賣，所得到的部分款項將會捐助「MambaOnThree基金會」，以協助罹

布萊恩驟逝後湖人首戰 收視創電視台史上第2高

NBA傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）驟逝衝擊下，湖人取消了與快艇間的洛城內戰，給球隊上下平復哀傷情緒的時間，這讓2月1號對拓荒者成為湖人在布萊恩遇難後首場比賽，加上是在自家主場舉行更顯意義非

凡妮莎憶布萊恩 最好的朋友和父親

湖人隊傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）和二女兒吉安娜（Gianna Bryant）驟逝超過一周，小布妻...

致敬Kobe 老布萊恩義大利球隊退休24號

童年長時間在義大利生活的NBA傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）因直升機意外驟逝，小布父親曾效力的義大利球隊NPC...

支持NBA標誌換成布萊恩 庫班：存在意義遠大於籃球

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）日前意外驟逝，隨即有球迷發起連署，希望NBA能將官方標誌換成布萊恩的招牌動作，短短時間內就超過250萬人參與連署。不過NBA官方為了避免爭議，並無意更換官

布萊恩悲劇令人痛心 波總：他就像超級英雄

聖安東尼奧馬刺隊今日作客湖人隊，過去執教生涯與布萊恩（Kobe Bryant）交手無數回的馬刺主帥波波維奇（Gregg ...

失竊高中球衣物歸原主 現身母校致敬布萊恩典禮

日前墜機身亡的NBA湖人隊前球星布萊恩(Kobe Bryant)一件失竊高中球衣，已由中國收藏家歸還母校，1日於費城勞爾梅里恩高中(Lower Merion High School)，以他命名的布萊恩

布萊恩驟逝交由時間療癒 詹皇：每場都會很感傷

史戴普中心（Staples Center）外頭的悼念傳奇球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）的物品開始整理，但...

天使之城的愛 球迷千顆籃球悼念Kobe

湖人隊傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）在上周驟逝，球迷自發性將悼念品擺上湖人主場史坦波中心外的廣場，史坦波中心美...

追憶布萊恩與女兒 世界第一高樓整棟投影紀念

NBA傳奇布萊恩（Kobe Bryant）驟逝噩耗震驚全球，包含像是菲律賓、義大利甚至還有中東阿拉伯聯合大公國的杜拜也都出現致敬這位巨星。 菲律賓首都曼尼拉1處球場就整個地板都成為畫布，上頭繪了

熱門新聞

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。