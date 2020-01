緬懷布萊恩逝世 詹皇、AD刺「黑曼巴」致敬

詹姆斯(中)刺「黑曼巴」緬懷驟逝的布萊恩。 美聯社 分享 facebook

41歲NBA傳奇布萊恩(Kobe Bryant)日前搭乘私人直升機時,因意外墜機罹難,消息一出震驚整個籃壇,許多球員也依序用各自的方式紀念這名偉大的球星,其中紫金雙星詹姆斯(LeBron James)及戴維斯(Anthony Davis)就雙雙刺上「黑曼巴」的刺青紀念布萊恩。

Looks like LeBron James is getting a Kobe tattoo🐍 pic.twitter.com/eKI0CtAne9