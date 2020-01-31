緬懷布萊恩逝世 詹皇、AD刺「黑曼巴」致敬

詹姆斯（中）刺「黑曼巴」緬懷驟逝的布萊恩。 美聯社 分享 facebook

41歲NBA傳奇布萊恩（Kobe Bryant）日前搭乘私人直升機時，因意外墜機罹難，消息一出震驚整個籃壇，許多球員也依序用各自的方式紀念這名偉大的球星，其中紫金雙星詹姆斯（LeBron James）及戴維斯（Anthony Davis）就雙雙刺上「黑曼巴」的刺青紀念布萊恩。

Looks like LeBron James is getting a Kobe tattoo🐍 pic.twitter.com/eKI0CtAne9 — Lakers Empire (@LakersEmpire) January 30, 2020

詹姆斯與戴維斯生涯內雖未與布萊恩同隊過，但三人曾在2012年倫敦奧運共事過，幫助國家成功摘金。因此布萊恩的驟逝，對兩人來說都是相當沈重的打擊，不只在個人社群網站發文悼念沙場戰友，昨日兩人更一同前往刺青，將象徵「黑曼巴」刺在腿上，藉此緬懷布萊恩。

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除詹姆斯與戴維斯外，湖人球團也特地召集全隊，聚在一起分享各自與布萊恩之間的生活瑣事，不只再一次紀念布萊恩，也試圖幫助球隊上下盡快走出傷痛，再度振作。