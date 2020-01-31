布萊恩後繼有人 絕世高手五大面向傳承曼巴精神

近代最偉大球星之一的布萊恩(Kobe Bryant)與他最有籃球天賦的二女兒吉安娜(Gianna Maria-Onore Bryant)的墜機意外已過了三天，這個震驚全球、令全世界無論是老大球迷、聯盟中的所有球員，各項職業運動明星、政治人物，甚至是受到布萊恩啟發而有籃球夢，繼續在籃球路上奮鬥的所有小球員們，皆深深心碎而難以接受布萊恩如此的驟然逝去。

布萊恩英年早逝，全世界都深感哀痛，但他在場上的身影與奮戰不懈的曼巴精神，將會永遠留在球迷心中。 歐新社資料照片 分享 facebook

布萊恩對於夢想的堅持與渴望，其背後願意付出所有一切的超凡意志力，所帶來的影響層面不僅僅是在籃球。許多人因為他追求人生目標的積極熱血、近乎苛求完美的奮鬥歷程，而深受感動、為之崇拜以及效法。特別是他在退休後跨足其他副業、且感人的籃球成長短片更獲得奧斯卡肯定，他也致力於推廣女籃，對於女兒的吉安娜的期待與驕傲更常常溢於言表，也讓人看見他鐵漢柔情的一面。

布萊恩不僅是當代最偉大球星之一，其無遠弗屆的感染力更是為夢想奉獻、對人生奮鬥的最佳寫照。今年的明星賽以及名人堂提名毫無疑問會給予布萊恩最高規格的尊重，來感念他的貢獻，在所有接受過他指導、共事過、競爭過、受啟發的世人心中，獨一無二的曼巴精神永遠都會在。

這裡想簡單用五個面向來討論曼巴身影、信念依然會在球場上奔馳著。

招牌後仰的傳承 德羅展是僅存的背框高手

在現代講求大量三分球攻擊、強調攻守轉換的快速球風當中，得分後衛當中還有一人堅持著傳統、穩定的中距離，善用身體與華麗腳步的背框進攻，他是現今僅存有這樣打法的後仰高手，德羅展(DeMar DeRozan)。如果說德羅展的單打腳步與背框，中距離跳投是最接近布萊恩打法的人，那恐怕很難有能超越德羅展在球風這塊上面擁有傳承老大的影子。

德羅展得知布萊恩的新聞後，無論在場邊主帥波波維奇(Gregg Popovich)打氣的畫面，或者接受訪談時所流露出的不捨與悲痛，相信都將化成促使他更精進在訓練、球技、心態上的磨練與自身克服過去有憂鬱病史的態度與勇氣。

我們想念布萊恩在場上一球球畫出優美弧線的鏡頭，我們更想欣賞德羅展能繼續施展後衛群中這樣近乎失傳的背框武林絕學。

在布萊恩之後，最穩定可靠的中距離跳投非德羅展莫屬。 歐新社資料照片 分享 facebook

老大欽點的門生 厄文感念其情誼與教誨

會這麼說是因為2019年布萊恩在一次節目訪談中，布萊恩回答主持人如果籃球大帝喬丹是他的導師，那麼厄文(Kyrie Irving)就是他欽點的徒弟。在2016年騎士在總冠軍賽完成1比3大逆轉封王之際，厄文總冠軍賽的精湛表現，其部份細節就是出自於布萊恩的提點。

厄文一直奉布萊恩是導師，他也親自認證、感謝布萊恩當時對他的提攜，才讓他有今天的成就。遙想當年於騎士封王慶祝之時，還跟布萊恩與吉安娜歡天喜地的通話，如今卻再也見不到他們坐在場邊熟悉位置觀看自己的比賽，當厄文上一戰悲痛後無法出賽，決定賽前與對球告假來沉澱心情。

在30號籃網主場賽事中厄文歸隊，儘管球團賽前為布萊恩舉行的哀悼儀式仍令厄文悲從中來，但他還是強忍哽咽，擦去眼淚，最終率隊打敗活塞。 厄文也表示相信布萊恩與吉安娜在天上看著他們的比賽，在下場之時高舉左手，常仰望天，以表對布萊恩最深的敬意。

厄文(左)是布萊恩親自指導與點名的「關門弟子」，學到了布萊恩在場上爭冠的能力與勇氣，可惜在領導能力方面還有所欠缺。 美聯社 分享 facebook

自律精神最接近 當代狂人巴特勒

與老大共事過的人，可能會因為他瘋狂、自虐般的訓練與對比賽執著的求勝企圖，與拚戰精神，在當中會倍感壓力或者被老大毫不客氣的教訓，叮嚀。然而事過境遷後，往往都變為成長的動力與千金難買早知道的珍貴教材，這樣的例子很多，隨便一舉就有魔獸哈沃德(Dwight Howard)回憶當年的不爭氣，還有羅素(D'Angelo Russell)懊惱的年少輕狂。

而如果將老大的自律精神與這樣對隊友恨鐵不成鋼的這種心態放到聯盟當中，不怕批評、不怕得罪隊友，眼裡只有渴望勝利的巴特勒(Jimmy Butler)是我認為在這項精神層級上最接近布萊恩的當代狂人之一。

歷經在灰狼、七六人都傳出內部風波的球季，今年巴特勒則是將熱火凝聚得很好，率熱火打出近年最佳戰績，高居東區第三。縱使巴特勒的數據不是最出色，但有巴特勒存在的那種安定感，那種對勝利執著的感染力，正如布萊恩所帶來的影響力，無疑是曼巴精神傳承下的領導氣質。

布萊恩過去就是瘋狂苦練以追求完美的球員，現在聯盟中也有巴特勒(左)跟他同樣有鐵一般的紀律，並打造出鐵一般的精神。 美聯社 分享 facebook

殺手般的曼巴特質 里拉德掌管戰局的霸氣

上週3戰里拉德(Damian Lillard)以驚人的場均52.7分9.3助攻7.3籃板，獲得當周最佳球員，其中27號，當里拉德對溜馬賽前得知布萊恩遇難的噩耗，表示不知道要怎麼打當晚的比賽。

在總教練對全體的喊話過後，里拉德強忍悲傷，砍下50分13助攻6籃板，里拉德賽後也表示，相信布萊恩會希望他在場上奮戰，這是告慰布萊恩的賽事。對從小看布萊恩長大的里拉德，在追逐籃球夢的過程中，布萊恩就是個英雄般的存在與學習對象。

出身於小學校的里拉德從布萊恩身上看見更多關於夢想的可能，里拉德無懼現代組巨頭風潮的言論，他自始自終為拓荒者付出，如同布萊恩終其一生身披紫金戰袍。他的領導風範，關鍵時刻接管比賽的霸氣，第四節先生的殺手本色，甚至是多次絕殺的經典鏡頭，某種層面就是流著曼巴血液的精神象徵。

同時擁有「瘋狂飆分技」與「終極絕殺技」的球員有如鳳毛麟角，里拉德就是像布萊恩一樣的箇中翹楚。 美聯社 分享 facebook

詹皇接下紫金招牌 盡全力榮耀洛杉磯

詹姆斯(LeBron James)在飛機上得知布萊恩遇難，在下飛機之後相擁，悲痛落淚的影片畫面，讓人看巨星脆弱、感性的一面，特別在詹姆斯在湖人接下布萊恩的火炬，成為洛杉磯下一位最具有代表性與影響力的球星之後，再遙想身披23、24號對抗的美好年代，令人不禁鼻酸。

詹姆斯經過沉澱之後的發文，也看出他對布萊恩的萬分不捨，並且答應願意付出他的所有，傳承曼巴精神，以紫金戰袍為名，盡他的全力來榮耀洛杉磯。

湖人過去曾努力想培養布萊恩接班人，但事實證明就是他親自帶也帶不出來的，找來詹姆斯就是萬中無一的選擇，無法比較誰是更強的球員，但詹姆斯的球技與態度絕對夠資格傳承曼巴精神。 美聯社 分享 facebook

相信即便老大不在了，但他終其一生留下的鮮明風格，帶給後輩、球迷們的無限感動與影響力將長存心中，曼巴精神永不息。

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