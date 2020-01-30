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布萊恩直升機就算安裝警告系統 也難逃意外

2020-01-30 13:08世界日報 編譯林梅婕／綜合29日電

FAA拒強制要求的安全系統。 世界日報
FAA拒強制要求的安全系統。 世界日報
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美國職籃NBA前傳奇球星布萊恩(Kobe Bryant)於26日墜機身亡，聯邦航空管理局(FAA)正協助調查直升機失事原因；相關人士指出，即便布萊恩的直升機安裝「地形警告系統」(TAWS)，可能也不會免於這場悲劇。

航空專業律師兼直升機駕駛亞歷山大(Brian Alexander)表示：「座艙內多一個警告系統不斷地響，對駕駛一點幫助都沒有，你不會想多放一樣東西干擾駕駛」；部分監管人員和飛行員也同意此說法，認為TAWS容易偵測過多錯誤訊息而導致駕駛分心。

據稱TAWS安裝於直升機的駕駛座艙內，當系統偵測到危險地形時會發出警報聲，目前法律只有強制規定醫療用直升機需安裝TAWS。

因這次的墜機事件造成九人死亡，也再次引發是否要強制安裝TAWS的討論，部分飛行員仍認為TAWS只會造成駕駛負擔，稱之為「累贅的警告系統」；全國交通安全委員會(NTSB)幾年前曾建議直升機需配備TAWS，布萊恩墜機後NTSB也譴責FAA未強制要求各單位執行。

前NTSB管理主任高茲(Peter Goelz)卻認為：「所有直升機都不該有任何理由不安裝TAWS，以安全的考量來看所有安全設備都需要安裝。」

布萊恩乘坐的直升機機型為Sikorsky S-76，該型號於2004年在墨西哥灣(Gulf of Mexico)曾發生墜機事件造成10人死亡，NTSB便向FAA建議要求加裝TAWS系統；但FAA表示，當直升機經過高樓或地勢高聳的區域時，TAWS容易偵測過多錯誤造成駕駛分心。

NTSB的調查人員英格力許(Bill English)表示，現在還無法確定TAWS是否會影響類似布萊恩的情況；飛行員雷瑟(Bernard Raysor)說，TAWS經過幾年的更新優化，偵測錯誤的頻率其實已降低許多。

直升機墜機墨西哥

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