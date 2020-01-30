布萊恩性侵案檢察官不留情面 若受審他會被定罪

布萊恩2003年性侵案事件受到各界矚目。 美聯社 分享 facebook

雖說「人死為大」，不過，在布萊恩(Kobe Bryant)意外墜機過世後，曾在2003年偵辦布萊恩鷹郡性侵案檢察官赫伯特（Mark Hurlbert），此時接受美聯社採訪時表示，雖對布萊恩的過世感到震驚與悲傷，但若當年性侵案沒有和解，進入審判程序的話，「他一定會被定罪。」

布萊恩2003年爆發的性侵案疑雲是他生涯的一大污點，當時引發不少婦女團體對他的反感，也造成後來喜歡與不喜歡他的兩派人馬。此案，在布萊恩律師妥善處理與女方達成和解，也求得妻子的原諒後，最終布萊恩解套，繼續他的NBA生涯事業。

布萊恩意外過世後，多數人提及他的生涯，都會忽略這一段往事，但赫伯特跳出來，再提及此事，「如果該案進行審判，他將被定罪，且指控布萊恩的女子如果提起訴訟，將獲得更多支持。特別在當前MeToo環境中。」這個罪責最嚴重可能讓他面臨無期徒刑。

赫伯特目前已不再擔任檢察官，在一個網路新創公司任職首席營運官，他說明，這名受害的女子，當時只有19歲，遭到媒體包圍騷擾，甚至面臨死亡威脅，還被曾被報導有過性病史，最終這名女子及家人受不了，才撤銷對布萊恩訴訟並於2005年達成民事和解，讓此案劃下句點。

當受害人打電話給他要撤銷告訴時，赫伯特回憶說，「當時我很失望，我很想去審判，但我完全理解。」

雖布萊恩已過世，但顯然赫伯特一直對這事念念不忘。