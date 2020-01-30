歐尼爾捐派對收入 助布萊恩墜機案家屬

布萊恩(左)與歐尼爾。 路透 分享 facebook 「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）表示，他將把自己一年一度的超級盃（Super Bowl）週末派對所得，捐給布萊恩（KobeBryant）直升機墜機案罹難者家屬。

除此之外，這個派對所得也會捐給「柯比及凡妮莎．布萊恩基金會」（ Kobe and Vanessa BryantFoundation）。

歐尼爾29日在推特（Twitter）上宣布他將捐獻的消息。他說：「過去幾天我反覆思索，我是否該於本周末在邁阿密舉辦這場活動。在思考我的兄弟和他的家人，對於我和我家人的意義後，我一度想要自己一個人靜一靜的，但想到布萊恩可能想要什麼、他會怎麼做？布萊恩一定會想要我們走過傷痛並享受人生。」

這項名為「俠客的邁阿密遊樂園」周末派對，將依原定計畫在31日晚間舉行。歌手「吹牛老爹」（Diddy）、饒舌歌手「嘻哈鬥牛梗」（Pitbull）、知名DJ「迪波洛」（Diplo）都在預定表演名單中。活動官網上宣稱，這是一場兼具「音樂、嘉年華和馬戲表演」的饗宴。

包括41歲的布萊恩和他13歲的女兒吉安娜．布萊恩（Gianna Bryant）在內的9人，不幸在加州卡拉巴薩斯市（Calabasas）山區的直升機墜毀意外中喪生，當時他們正在前往參加一場青少年籃球賽的途中。

歐尼爾和布萊恩曾在洛杉磯湖人共事8個球季，兩人攜手讓湖人在2000年到2002年球季，完成NBA總冠軍3連霸，但一直有報導指兩人間的關係緊繃。

但歐尼爾在28日晚間TNT的賽前節目中表示，那並非事實。

歐尼爾說：「我看了網路，人們喜歡談論我和布萊恩的關係，我在這裡就直說了，我和他是兄弟之情，他是我老弟。我自己也有親兄弟，我們常常都有爭執。巴克利（Charles Barkley）也像我哥哥一樣，我們也總是有爭執。」

「但對彼此的尊重依然存在，如果你不相信那份尊重的存在，想想是誰在2000年球季，我首次拿下NBA總冠軍的時候，是誰第一個跳進我的懷裡？當布萊恩在2000年球季的總冠軍賽扭傷腳踝無法行走時，是誰扶著他走下球場？」

「所以，從現在起，我不想再聽到你們對於我們之間關係的那些屁話。」