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布萊恩最偉大50球 退休剪輯被翻出球迷傷感回味

2020-01-29 14:13聯合新聞網 綜合報導

一代球星布萊恩(Kobe Bryant)意外過世令全世界球迷不捨，他之所以令人留念，就是他在場上「神乎其技」的球技展現，能夠深深印在球迷腦海之中。

2016年4月布萊恩決定高掛球鞋，當時「Meir21 Video Editing」剪輯布萊恩生涯精采50球，包括進球、火鍋等表現，在在都讓人回味不已。

如今「Meir21 Video Editing」在又重新把當年這段剪輯放在臉書上置頂，讓球迷來回味，球迷紛紛感傷留言，「Kobe，我們會永遠記得你。」「我因為你而愛上籃球，安息吧，傳奇！」

布萊恩年輕時灌籃。 路透
布萊恩年輕時灌籃。 路透
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