布萊恩5大特質 成就「曼巴精神」

2020年1月26日，對於全世界所有籃球人來說，是個無比悲痛的日子，湖人傳奇「小飛俠」柯比布萊恩特（Kobe Bryant），不幸墜機身亡，享年41歲。Kobe在退休五年後、將踏入名人堂的前夕，走下了人生舞台 ; 退休時賽後的一句「Mamba Out」，五年後卻真的離開了我們。

對所有球迷而言，有深愛他的，也有厭惡他的 ; 對場上的球員來說亦是如此，無論是隊友或是對手，對Kobe都是充滿了尊敬與憎恨，他就是具有這樣魅力的球員，熱情、執著、嚴厲、反擊、無懼，五大支柱構成了他以非洲毒蛇曼巴自喻的「曼巴精神」。本文將透過這五大支柱，回顧Kobe傳奇的一生。

再見了！「小飛俠」布萊恩。 美聯社 分享 facebook

熱情

Kobe對籃球、對比賽的熱情，自從他2歲接觸籃球的那一刻起便沒有停過，從高中時期就擁有高超的球技，跳級進入聯盟後更展現初生之犢不畏虎的競爭態度，即便是史上最年輕的17歲高中生球員，面對聯盟中的牛鬼蛇神都展現了他對球賽強烈投入的熱情，並且在他20年的湖人生涯中，不斷精進自己的球技，從早期飛天遁地的拉竿扣籃，到後來悠美如畫的後仰跳投，以及數不盡的高難度投籃命中，許多球星如Kevin Durant，都評價他是一對一最難以防守的球員。

退休後，Kobe對籃球的熱情也不曾減少一分，除了創立Mamba Academy培育許多年輕的籃球選手，還拍攝了短片「致親愛的籃球」（Dear Basketball）講述他的籃球故事，進而奪下奧斯卡獎；最為人所知與惋惜的，便是他與二女兒Gianna在籃球上的傳承，Gianna在籃球賽中展現的動作，有著爸爸的影子，如今父女兩人一同離世，令人不勝唏噓。

執著

關於執著，許多球迷或許認為是他對投籃的執著，即便他在場上連續投丟了十個出手，他仍然會繼續出手第十一次、第二十次、甚至退休戰的五十次。但對筆者而言，更重要的是Kobe對勝利的執著，他在場上所展現的心理素質，是NBA歷史上最強韌的，光是瞪著對手的眼神，就顯露出他對於勝利的渴望，再大的逆境他都不會放棄爭取勝利，才能創造許多經典的絕殺球。例如2013年那場對勇士的比賽，Kobe在一次切入中撕裂了阿基里斯腱，倒地不起，暫停過後他一跛一跛地走上罰球線，眼中泛著淚水，忍痛堅持罰完兩球，不接受隊友代替罰球，更不要隊友攙扶下場。Kobe對於籃球的執著，造就了他鋼鐵般的意志力，成就了他不朽的傳奇。

嚴厲

「你見過凌晨四點的洛杉磯嗎？」Kobe在一次被問到為何如此成功時反問道。這個問題的答案並不是重點，而是透露著Kobe每天凌晨四點時就已經起床走在洛城的街道上，摸黑前去球館練球。

Kobe對於自主訓練的嚴厲，以及身體狀態的自我要求，都是NBA中的極端。他場上叱吒風雲的表現，背後是長時間的投籃、腳步、重訓等魔鬼訓練的累積，即使在沒有球隊訓練的日子，Kobe也不願休息，會拉著隊友一起練球。高標準的自我要求，也使得隊友更努力、繃緊神經。曾經的隊友Metta World Peace（Ron Artest）曾說：「當我早上6點45分到體育館準備訓練時，發現黑曼巴五點半就到了。」Kobe的嚴以律己，是他能夠強大近20年之久的最大核心素質。

反擊

Kobe的生涯並非沒有失敗，2004年F4拆夥後的重建期、2011年季後賽次輪遭到小牛的橫掃等，其中2007-08賽季總決賽碰上賽爾提克三巨頭，是Kobe自O`Neal離隊後第一次晉級總決賽，結果卻以4-2落敗，遭到眾人質疑，Kobe的前三個冠軍是靠O`Neal所拿下的，光靠他一人無法奪冠。然而，Kobe並未因此而喪志，而是迅速的調整自己並投入訓練，隔年先以4-1擊敗Dwight Howard領軍的奧蘭多魔術，再隔一年碰上老對手波士頓，在七場大戰中以場均拿下28.6分8籃板3.9助攻的全能成績擊敗了賽爾提克，捧起了生涯第五冠，並兩度拿下總決賽最有價值球員。Kobe用行動回擊所有人的質疑，為他吸引了大量的球迷。

無懼

在Kobe那個單打好手如雲的年代，區分一般球員與球星的界線便是各種攻守技巧的精熟程度，而名人堂和球星的界線則是心理素質的強韌，這是Kobe展現得最淋漓盡致之處。面對各種防守，像是大鎖級的Shane Battier、Tony Allen等，或是針對性的雙夾甚至三夾，Kobe都抱著摧毀對手的無懼態度投出每一球 ; 在球隊需要人出來主宰賽場的關鍵時刻，Kobe也是一肩扛起果斷出手，生涯中的壓哨致勝球多不勝舉 ; 對上其他偉大球員時，更會拿出驚人的表現證明自己，像是2003年對上巫師的籃球之神Jordan的比賽中，攻下了55分；又或是2013年休士頓明星賽，對著巔峰期的Lebron James送出了兩記封阻。Kobe無懼任何挑戰、見神殺神的狂傲姿態，使得有他的每一場NBA球賽，都無比的精彩。

對於一個90年代出生的人來說，Kobe Bryant是我們這個世代的籃球之神，無論是愛是恨，都知曉這個名字背後所代表的精神。Kobe將他41年的人生完全燃燒奉獻給了籃球與家人，Kobe的故事、Kobe的曼巴精神，將繼續烙印在每個籃球人的心中，願這位一代籃壇傳奇在天之靈能夠安息。

（本文參考TEDxShanghaiSalon - Power of the Mind之訪談，作者艾飛是業餘運動賽事分析員）