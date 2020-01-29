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200萬網友連署 籲NBA標誌改布萊恩

2020-01-29 13:13世界日報 記者顏伶如／綜合報導

職籃NBA傳奇球星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)26日直升機墜機身亡，全球粉絲錯愕哀痛。有網友在Change.org發動要求美國職籃NBA標誌改用柯比的網路連署，短短兩天之內已獲200多萬網友響應。

職籃NBA傳奇球星柯比‧布萊恩特26日直升機墜機身亡，有網友在Change.or...
職籃NBA傳奇球星柯比‧布萊恩特26日直升機墜機身亡，有網友在Change.org發動要求美國職籃NBA標誌改用柯比的網路連署，短短兩天之內已獲200多萬網友響應。(取自推特)
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這項網路連署的發起人，是住在加州溫哥華(Vancouver)的尼克(Nick M)，連署訴求在於要求NBA用柯比做為新版標誌，取代目前以前任洛杉磯湖人隊(Los Angeles Lakers)傳奇球星衛斯特(Jerry West)身影做成的標誌。

柯比驟逝消息傳出後，尼克在26日晚間於Change.org網站發動連署，目標希望號召300萬網友支持。截至28日上午為止，已有200萬餘網友參加連署。

Change.org網站指出，流行歌手小賈斯汀(Justin Bieber)、好萊塢女星范妮莎哈金斯(Vanessa Hudgens)、饒舌歌手史奴比狗狗(Snoop Dogg)等知名人物，都參加了這項連署活動。

對於連署獲得網友熱烈迴響，尼克答覆媒體詢問時發表聲明表示，內心充滿無限感激，要感謝所有參加的民眾，「這一切都是為了柯比！我多麼希望柯比還在，希望我從來不必發起這項連署。心痛的是，事情就是發生了，我要對柯比家屬以及受到這起事故影響的每一個人致上慰問。」

Change.org網站管理部經理瓊斯(Michael Jones)表示，這項連署是目前Change.org網站上連署人數增加最快的活動，也是今年以來第一個最快達到百萬網友響應的連署。

高齡81歲的韋斯特接受哥倫比亞廣播公司(CBS)洛杉磯地方電視台專訪時說，聽到柯比墜機喪生的消息，當下感到非常驚訝，「我一直覺得，自己就像他的父執輩，這一天是我們人生當中最悲慘的日子之一。」

洛杉磯墜機

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