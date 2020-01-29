惡劣天候還硬飛 駕駛載布萊恩有壓力？

擁有數千小時商業航班駕駛經驗的資深老手，為何發生墜機意外？職籃NBA傳奇球星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)26日搭乘直升機墜毀身亡後，如今有媒體報導質疑駕駛員是否因為載了名人，才會導致在惡劣天候下硬飛。

有媒體質疑駕駛員卓巴亞(見圖)是否因為載了傳奇球星布萊恩特，才會導致在惡劣天候底下硬飛。(美聯社) 分享 facebook

美聯社報導，50歲的左巴揚(Ara Zobayan)對於洛杉磯地區飛航極為熟悉，也很習慣乘客名單有著知名人物。他在幾個全美國航空交通最繁忙的地區，有過累計數千小時的商業航班駕駛經驗，還當過教導學員如何開直升機的教練。同事與親朋好友形容，左巴揚具有商業客機駕駛員的最佳特質：飛航技術純熟，個性冷靜沉著。

不過，左巴揚在起著濃霧，能見度極差的惡劣天候條件下起飛，讓飛行專家與駕駛員同事們感到納悶，懷疑他是否違背專業判斷，甚至因為受到超級巨星等級的名人壓力而硬飛，結果才會導致不幸。

曾在伊拉克開過直升機的退休美國陸軍上校奇德瑞克(Jerry Kidrick)，目前在亞利桑納州普利史考特(Prescott)安柏瑞德航空大學(Embry-Riddle Aeronautical University)任教。他表示，幫名人貴賓開飛機時，可能會遇到在惡劣條件底下仍要硬著頭皮起飛的壓力，他自己就曾在天氣很壞的情況下，仍然為軍方高層官員開飛機。

奇德瑞克說，身為駕駛員，遇到貴賓乘客，內心感受到的壓力在於「如果我不飛，他們會找別人來飛。」

對於事故原因，調查人員到目前為止仍未釐清直升機為何墜毀。調查人員也沒有把責任怪罪給左巴揚。

資深飛機駕駛員兼航空工程師、航空公司前任高級主管狄特奇耶(Robert Ditchey)對今日美國報(USA Today)指出，這起空難「完全是可以避免的」。他表示，當時天氣「非常恐怖」，天候條件壞到不應該起飛。