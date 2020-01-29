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布萊恩墜機9遺體全尋獲 疑冒了不該冒的風險

2020-01-29 13:13世界日報 編譯郭宣含／綜合28日電

洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)與其他八人26日墜機身亡，洛杉磯當局表示當天因濃霧停飛直升機，調查人員開始搜查機身殘骸以了解線索，機上九人屍體已在27日全部尋獲。

洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩特墜機現場，機身殘骸四散。(美聯社)
洛杉磯湖人隊傳奇球星柯比‧布萊恩特墜機現場，機身殘骸四散。(美聯社)
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加州搜救人員在事發26日當天尋獲三具屍體，並在隔天找到剩下的六人屍體。調查人員正努力辨識個別身分，之後會正式通知罹難者親屬。

國家運輸安全委員會(NTSB)調查員珍妮佛．洪曼迪(Jennifer Homendy)形容事故現場「相當嚴重」，機身殘骸四散約600呎。

雖然布萊恩墜機原因的調查才剛開始，不過社群媒體上出現多種臆測說法，有些人認為飛行員因為飛行航線出現濃霧而迷失方向，也有人質疑為何濃霧停飛還要飛行。當時這架型號為Sikorsky S-76的直升機從橙縣(Orange County)約翰韋恩機場預定飛往范杜拉縣(Ventura County)卡馬里洛機場，但在卡拉巴薩斯(Calabasas)墜機。

該直升機由資深飛行員左巴揚(Ara Zobayan)駕駛，他擁有逾8000小時的飛行時數，先前載過布萊恩和高人氣網紅凱莉．詹納(Kylie Jenner)等多位名人。

洛杉磯直升機飛行教官瓦德曼(Randy Waldman)表示，他從雷達追蹤數據判斷，左巴揚當時在迷霧中迷航，最後出現致命墜機。

瓦德曼指出：「一旦你迷航，你的身體感覺會告訴你完全錯誤的事情，你不曉得哪一邊是上或下。如果你靠目視飛行，又陷入這種看不清擋風玻璃外頭的情況，飛行員和飛機的生命可能只剩下10秒或15秒。」

瓦德曼分析，左巴揚本來可以掉頭到能見度更好、更安全的地方；但很多時候駕駛員受迫於客戶要求，繼續前往目的地，「他們可能冒了不該冒的風險。」

調查人員表示，左巴揚當時飛行高度為1400呎，他先向南再向西，他們也發現機上無黑盒子，只有iPad紀錄飛行路線。

左巴揚要求飛航管制員提供「飛航指引」雷達協助，但被告知他飛太低；大約四分鐘後，飛行員告知他們正在爬升以避開雲層，這也是最後與管制員聯繫，隨後便發生墜機。

墜機直升機洛杉磯

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