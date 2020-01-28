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Kobe專機當天獲特殊飛行許可 恐因濃霧致墜機

2020-01-28 11:48中央社 洛杉磯27日綜合外電報導

球迷追思Kobe，繪製布萊恩父女的塗鴉牆。 美聯社
球迷追思Kobe，繪製布萊恩父女的塗鴉牆。 美聯社
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NBA傳奇球星布萊恩與二女兒昨天搭乘私人直升機墜毀，連同布萊恩父女機上9人全數罹難；美媒今天披露，直升機駕駛當時遇大霧卻未減速也沒拉高，可能因此撞山。

美國名人新聞網TMZ報導，經搜救人員昨晚努力後已尋獲3具遺體，但尚未確認遺體身分，基於暗夜與安全考量，搜救工作入夜後暫停，今天上午恢復。

TMZ確認機上9人名單，包括布萊恩（KobeBryant,41歲）與次女吉安娜（Gianna Bryant,13歲）、直升機駕駛左巴揚（Ara Zobayan），以及吉安娜兩名籃球隊友及陪同的家長與球隊教練。

當時似已放棄打算返航

TMZ引述飛行追蹤紀錄與多位擁有洛杉磯地區豐富飛行經驗的直升機飛行員指出，事發時濃霧嚴重影響布萊恩的直升機，他們看似想放棄這趟飛行打算返航，但卻未減速。

直升機駕駛當時因惡劣天候，在洛杉磯動物園附近區域打轉了15分鐘；當時洛杉磯市警局因濃霧停飛所有警用直升機。駕駛當時是遵循目視飛航計畫，並接受塔台指示往北朝目的地、即布萊恩父女要參加比賽的千橡（Thousand Oaks）飛去，但飛至卡拉巴薩斯（Calabasas）地區時，濃霧讓能見度變零。

老經驗的直升機飛行員們根據出事直升機的飛行資料告訴TMZ，駕駛當時飛得太低，僅約1250英尺（約381公尺），隨後才匆匆拉高至2000英尺（約610公尺），「很可能只以多100英尺（約30公尺）的高度低空掠過，搞不好都能看到山頭」。

直升機以時速300公里直衝

TMZ引述飛行追蹤紀錄與多位擁有洛杉磯地區豐富飛行經驗的直升機飛行員指出，事發時...
TMZ引述飛行追蹤紀錄與多位擁有洛杉磯地區豐富飛行經驗的直升機飛行員指出，事發時濃霧嚴重影響布萊恩的直升機，圖為現場的直升機殘骸。 美聯社
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這些專業飛行員表示，根據飛行資料與事故現場，他們相信當時駕駛覺得已通過所有山頭，卻在返航時撞山，「駕駛很可能不知道前方還有山，因為他又從2000英尺降至1700英尺，研判是想從濃霧底端通過」。

老經驗的飛行員另表示，他們不解駕駛當時為何在如此濃霧下還以近時速300公里的速度飛行，通常若不確定崎嶇地形時，甚至降速至約30公里都不為過，但當時卻未減速，最終高速撞山。老經驗飛行員也說，想甩開濃霧應為拉高而非降低。

據同業表示，出事直升機駕駛左巴揚也是經驗豐富的老手，以飛行教練為業且熟悉當地地形，因此大家都納悶當時出了何事。

當天獲特殊飛行許可 駕駛為老手

「紐約時報」報導，雖然事發當天的天候未達一般飛行標準，但布萊恩的直升機獲得特殊許可，飛越管制空域。直升機當時在橘郡（Orange County）起飛後朝北，隨後在貝班克（Burbank）一帶打轉，等候批准繼續向前。

據直升機駕駛與貝班克機場的塔台通聯記錄，直升機當天獲得名為「特種目視飛航規則」（SpecialVisual Flight Rules）的許可，代表他們可以在濃霧的當時穿越貝班克空域。駕駛當下決定繼續在濃霧深罩的山區飛行是否正確，很可能將是事件調查的核心。

美聯社報導，部分飛航專家表示，駕駛或許在霧中迷航，釀成悲劇。

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