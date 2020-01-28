親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

旅客月台跌落遭普悠瑪撞上 台鐵保安-永康列車延誤

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA向Kobe Bryant致上最高敬意今日五大好球 (1月27日)

為何常以直升機代步？布萊恩曾透露原因

2020-01-28 09:18香港01 記者何文翰、許懿安／報導

芝加哥公牛隊主場聯合中心悼念布萊恩。 美聯社
芝加哥公牛隊主場聯合中心悼念布萊恩。 美聯社
分享
美國NBA傳奇巨星柯比布萊恩Kobe Bryant）1月26日乘坐的直升機在加州墜毀，機上9人全部罹難。他生前常用私人直升機代步一向廣為人知，據他所說，背後原因是為幫助身體保持在適合比賽的狀態。

美國新聞網站「商業內幕」（Business Insider）27日引述美國雜誌《GQ》2010年3月1日一篇訪問，稱柯比布萊恩效力湖人隊時，會用直升機從橘郡（Orange County）的居所飛往湖人主場比賽場地以及其他地方，據稱是為了幫助保持身體狀態良好，以適合比賽。

該篇訪問指：「布萊恩說，直升機只是保養身體的另一種工具。這無異於舉重、使用按摩浴缸或度身訂造的Nike（球鞋）。」

文中指出，「他的手指曾有骨折、膝蓋脆弱、背部及腳部疼痛，他無法在車內坐上2小時。」

訪問內容指出：「因此乘坐直升機可確保他到達湖人主場史坦波中心（Staples Center）時感覺清新、身體溫暖及放鬆，讓他在踏入球場時動作能像水銀流動般流暢。」

柯比布萊恩的私人直升機亦曾外借，讓隊友乘坐去看醫生。

出事的直升機塞考斯基S-76直升機為柯比布萊恩所有，在1991年製造，柯比布萊恩在役NBA時已經常乘搭該直升機代步。根據美國國家運輸安全委員會（NTSB）資料，柯比布萊恩的直升機未曾發生意外。

塞考斯基S-76直升機又名精靈直升機，是美國塞考斯基飛機公司（Sikorsky）生產的一架商用直升機。香港政府飛行服務隊亦有使用同款直升機。

延伸閱讀：

【圖輯】別了湖人#24　5屆NBA冠軍 不朽籃球傳奇

【柯比布萊恩墜機亡】飛行航道曾現詭異轉圈 目擊者：低飛後現火球

文章授權轉載自《香港01》

Kobe Bryant布萊恩

延伸閱讀

布萊恩驟逝衝擊 聯盟宣佈洛杉磯同城大戰延期

市政廳打上紫金燈光 洛城市長：少了布萊恩不像...

省略等候程序以示尊崇 傳布萊恩將率先進名人堂

一生球場商場兩得意 NBA傳奇球星布萊恩殞落

相關新聞

省略等候程序以示尊崇 傳布萊恩將率先進名人堂

2020-01-28 06:27

不服輸、不願輸 Kobe就是我們這一代的喬丹

2020-01-27 16:57

「小飛俠」告別 如球風般猝不及防

2020-01-27 23:03

「很難說再見」 全球齊聲哀悼Kobe

2020-01-27 23:10

少了Kobe不像LA 市政廳打上紫金燈光紀念

2020-01-28 10:09

等待霧散…小布直升機盤旋六次撞山

2020-01-27 23:07

等不到Kobe灌籃大賽助拳 哈沃德發洋蔥文

2020-01-27 16:56

一生球場商場兩得意 NBA傳奇球星布萊恩殞落

2020-01-28 03:45

貓空禪修、建體育館 布萊恩最愛寶島來5次

2020-01-27 23:14

每天陪練 小布曾自豪有「女」承衣缽

2020-01-27 23:12

NBA傳奇球星布萊恩墜機身亡 享年41歲

2020-01-27 23:07

曾5度訪台！Kobe到貓空禪修 堪稱「最愛寶島」球星

2020-01-27 19:02

最支持女籃的球星 Kobe驟逝WNBA球星悲痛

2020-01-27 17:44

永不服輸、永遠突破 這就是Kobe的得勝傳奇

2020-01-27 16:57

退役華麗轉身 Kobe還贏得奧斯卡

2020-01-27 16:57

墜機地點不易抵達 Kobe直升機失事調查需耗數周

2020-01-27 15:30

Kobe為何當年將8號球衣換成24？背後原因曝光

2020-01-27 15:23

懷念布萊恩 歐尼爾難忘雙方家人互動

2020-01-27 15:00

談及布萊恩意外死訊 知名主播難忍哽咽

2020-01-27 14:45

滿滿洋蔥！Nike、adidas發文悼念「老大」曼巴精神永存

2020-01-27 14:33

Kobe曾捐助竹縣偏鄉 重建風災毀損的體育館

2020-01-27 13:58

布萊恩15年來台 曾教小學生拍照必備3要件

2020-01-27 13:33

悼布萊恩空難身亡 喬丹：他就像我弟弟

2020-01-27 12:15

緬懷布萊恩成就 獨行俠將退休24號球衣

2020-01-27 12:00

影／Kobe墜機現場漫濃霧 目擊者：直升機很低

2020-01-27 11:37

歐布情結難割捨 布萊恩死前最後通聯竟是他

2020-01-27 11:18

數百人追思Kobe 球迷：存在超越籃球

2020-01-27 11:13

Kobe因愛女再次關注球賽 同罹難令人鼻酸

2020-01-27 10:25

父為布萊恩命名「神戶」 神戶牛協會也致哀

2020-01-27 10:22

GIGI就像我！Kobe父女為籃球喪命令人不捨

2020-01-27 10:08

布萊恩意外身亡 總裁席佛發表聲明悼念

2020-01-27 10:05

布萊恩驟逝 各隊8秒、24秒違例開場哀悼

2020-01-27 10:01

布萊恩意外身亡 湖人主場外湧悼念球迷

2020-01-27 09:13

ESPN製作「親愛的柯比」短片 球迷淚崩

2020-01-27 09:10

Kobe墜機身亡 川普、歐巴馬同哀

2020-01-27 08:05

KOBE驟逝撼全球 憶「致親愛的籃球」短片

2020-01-27 08:00

布萊恩生前5度訪台 堪稱最愛台球星

2020-01-27 07:52

Kobe與女兒同罹難 傳墜機前已起火

2020-01-27 07:43

Kobe註定墜機驟逝？ 推特曾神預言

2020-01-27 07:43
看更多

熱門文章

歐布情結難割捨 布萊恩死前最後通聯竟是他

2020-01-27 11:18

悼布萊恩空難身亡 喬丹：他就像我弟弟

2020-01-27 12:15

影／Kobe墜機現場漫濃霧 目擊者：直升機很低

2020-01-27 11:37

數百人追思Kobe 球迷：存在超越籃球

2020-01-27 11:13

NBA／深受布萊恩死訊打擊 厄文私人因素缺賽

2020-01-27 15:18

NBA／換上與布萊恩合照 柯瑞：信仰正受考驗

2020-01-27 14:00

等不到Kobe灌籃大賽助拳 哈沃德發洋蔥文

2020-01-27 16:56

NBA／深受布萊恩二女兒喜愛 楊恩穿8號致敬

2020-01-27 11:45

Kobe曾捐助竹縣偏鄉 重建風災毀損的體育館

2020-01-27 13:58

籃球／同天生日且當過隊友 林書豪IG悼念布萊恩

2020-01-27 14:15

緬懷布萊恩成就 獨行俠將退休24號球衣

2020-01-27 12:00

ESPN製作「親愛的柯比」短片 球迷淚崩

2020-01-27 09:10

墜機地點不易抵達 Kobe直升機失事調查需耗數周

2020-01-27 15:30

懷念布萊恩 歐尼爾難忘雙方家人互動

2020-01-27 15:00

談及布萊恩意外死訊 知名主播難忍哽咽

2020-01-27 14:45

省略等候程序以示尊崇 傳布萊恩將率先進名人堂

2020-01-28 06:27

NBA／Kobe驟逝衝擊 快艇、湖人同城大戰延期

2020-01-28 09:22

曾5度訪台！Kobe到貓空禪修 堪稱「最愛寶島」球星

2020-01-27 19:02

Kobe為何當年將8號球衣換成24？背後原因曝光

2020-01-27 15:23

GIGI就像我！Kobe父女為籃球喪命令人不捨

2020-01-27 10:08

NBA／布萊恩猝逝太慟 保羅「私人理由」缺賽

2020-01-28 09:33

為何常以直升機代步？布萊恩曾透露原因

2020-01-28 09:18

等待霧散…小布直升機盤旋六次撞山

2020-01-27 23:07

澳網／納達爾闖8強 戴黑帽悼Kobe

2020-01-27 20:09

每天陪練 小布曾自豪有「女」承衣缽

2020-01-27 23:12

少了Kobe不像LA 市政廳打上紫金燈光紀念

2020-01-28 10:09

「小飛俠」告別 如球風般猝不及防

2020-01-27 23:03

一生球場商場兩得意 NBA傳奇球星布萊恩殞落

2020-01-28 03:45

滿滿洋蔥！Nike、adidas發文悼念「老大」曼巴精神永存

2020-01-27 14:33

最支持女籃的球星 Kobe驟逝WNBA球星悲痛

2020-01-27 17:44

冰球／黃金驟死賽擊敗哈薩克 U18中華青女隊史上首度升上一級差一勝

2020-01-27 20:12

貓空禪修、建體育館 布萊恩最愛寶島來5次

2020-01-27 23:14

MLB／洋基陷入失落10年 新賽季奪冠壓力倍增

2020-01-27 11:30

澳網／謝淑薇、詹皓晴混雙落馬 台將僅存詹詠然

2020-01-27 19:06

布萊恩15年來台 曾教小學生拍照必備3要件

2020-01-27 13:33

MLB／旅美有真實力 挑戰百萬簽約金不是夢

2020-01-28 08:00

澳網／瓦文卡賽前悼念Kobe 基里洛斯穿小布8號球衣出場

2020-01-27 16:35

不服輸、不願輸 Kobe就是我們這一代的喬丹

2020-01-27 16:57

中職／7冠教頭洪一中 要讓悍將火力最大化

2020-01-27 15:15

NBA／湖人球迷不可思議長射 一球賺進300萬

2020-01-27 14:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top