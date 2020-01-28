一生球場商場兩得意 NBA傳奇球星布萊恩殞落

分享 facebook 美國職業籃球聯盟（NBA）傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant）不幸在一場墜機意外中過世，享年41歲，令各界唏噓不已。回顧他的一生，除了在籃球場大放異彩，在商業投資上的表現也一樣亮眼。他創辦了創投公司Bryant Stibel，公司擁有總資產超過20億美元，且投資範疇橫跨科技、媒體等。

美國加州洛杉磯郡警長辦公室表示，NBA退役球星布萊恩搭乘的私人直升機，台北時間27日凌晨2時左右在加州卡拉巴薩斯失事，包括布萊恩本人及他13歲的女兒，共有九人罹難。「黑曼巴」或已遠去，但他的籃球與他的傳奇人生，將永遠留在世人心中。

CNN報導，布萊恩在2003年首度與Nike簽代言合約，當年能與Nike簽約的NBA球星寥寥可數，僅有詹姆斯、安東尼等人。隨著布萊恩在NBA發光發熱，Nike也順勢推出多款Kobe系列的球鞋和球衣。

除了Nike以外，布萊恩也擔任麥當勞、雪碧、任天堂、土耳其航空等企業的代言人。

布萊恩退休前就已展開他的投資事業。彭博資訊報導，曾與他共事的人透露，布萊恩工作時展現出來的積極度，與他在籃球場上的熱情不相上下。他常打電話給各大公司的執行長與商界領袖，包括Nike前執行長帕克、蘋果前設計長艾夫、美國「脫口秀女王」歐普拉，以進一步了解這些大咖身處的產業。

布萊恩2013年與Web.com創辦人史蒂貝爾，共同創立Bryant Stibel，至今已投資20幾家公司，包括熱門電玩「要塞英雄」開發商Epic Games、中國大陸電商巨頭阿里巴巴、運動員平台Players Tribune。Bryant Stibel至少有十個成功「出場」的投資案，目前總資產超過20億美元。

布萊恩也曾在2014年砸下600萬美元，取得運動飲料製造商BodyArmor 10%的股權，並成為董事。可口可樂在四年後成為BodyArmor的大股東，布萊恩的持股價值也隨之漲到2億美元。