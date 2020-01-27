退役華麗轉身 布萊恩特還贏得奧斯卡

因直升機失事不幸離世的前職籃巨星柯比自NBA退休後，投入製片及出版，改編自己退休當日詩作「致親愛的籃球」(Dear Basketball)成為短片，贏得2018年奧斯卡最佳短片獎，另獲安妮獎、體育艾美獎的肯定。 路透社 分享 facebook 因直升機失事不幸離世的前職籃巨星柯比自NBA退休後，投入製片及出版，改編自己退休當日詩作「致親愛的籃球」(Dear Basketball)成為短片，贏得2018年奧斯卡最佳短片獎，另獲安妮獎、體育艾美獎的肯定。柯比曾說，人「必須愛你所做」，不論在職籃生涯或退休之後，他都奉行這句座右銘。

「今日美國報」(USA TODAY)報導，柯比生前接受該報體育版專訪，暢談內心世界。專訪在柯比開設的製片公司進行，他把「親愛的籃球」贏得的三大獎座放在書架最上層，轉頭端詳時，似乎認為這些獎項更有意義。柯比表示，拍片獲獎是意外之喜，從沒想過自己會進軍影視，還贏得奧斯卡。

有什麼是柯比意料之中呢？回想他在2015-16於湖人隊的最後賽季，進行告別之旅時，同袍、球隊高層乃至對手球員不吝對柯比的推崇讚美，但也有人替他退休後表示擔心。

柯比回憶說，當時自己不曉得退休後要做什麼；他認為自己會經歷一段抑鬱期，會發生認同危機，大家都對他那麼講，因為真的很關心他。

於是柯比創辦Granity Studios多媒體公司，為體育專業頻道ESPN+製作系列節目，分析職業運動員的表現；還有排行冠軍的播客親子節目「The Punies」，用音樂及運動傳授人生體悟。還與導演葛連‧基恩(Glen Keane)及名作曲家約翰‧威廉斯(John Williams)合夥，製作了「親愛的籃球」，贏得三項大獎。

此外，柯比還監督出版三本夢幻運動兒童書籍，第四本由金恩(Wesley King)執筆，去年3月31日剛上市。

柯比當然沒全然忘情籃球。他在兩地開設訓練機構，名稱當然與他的綽號黑曼巴有關，叫「曼巴運動學院」。他還擔任二女兒AAU籃球隊的教練，隊名自然而然叫黑曼巴蛇隊(The Mambas)。

湖人隊總經理佩林卡(Rob Pelinka)致今日美國報電郵中寫道，他很相信柯比退休後，日子也會過得欣欣向榮；要瞧出這一點很簡單，因為柯比是真正活在當下的人，不認為緬懷往日光榮成就有什麼價值，人生最重要的便是充分運用當前的每一天。