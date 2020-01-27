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永不服輸、永遠突破 這就是柯比‧布萊恩的得勝傳奇！

2020-01-27 16:57世界日報 本報特約撰述 彭廣揚

NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩。 美聯社
NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩。 美聯社
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紀錄只是傳奇的一部分，傳奇本身就是紀錄！

柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)於1978年8月23日在賓州費城出生，但跟隨父親在義大利長大；他的名字「柯比」，靈感是來自住家附近牛排館的「神戶牛排」。

柯比‧布萊恩在位在賓州的Lower Mirion高中畢業後，1996年在NBA選秀會第一輪第13順位被選中，當年選秀狀元是艾佛森(Allen Iverson)，排在柯比‧布萊恩前面的球員包括馬貝瑞(Stephon Marbury)、艾倫(Ray Allen)、和沃克(Antoine Walker)等人。

除了效力湖人隊，柯比‧布萊恩也是美國國家隊贏得2008年北京奧運和2012年倫敦奧運男籃金牌的重要推手。

他的職籃生涯總共出賽1346場，其中1198場先發，平均每場比賽在陣36.1分鐘，得到25分，命中率44.7%，三分球投球率為32.9%，罰球率83.7%，籃板球5.2個，4.7次助攻，1.4次抄截，0.5次火鍋。他在職籃球場總共得到3萬3643分，在NBA史上排名第四多。

回想湖人隊在2006年1月22日迎戰多倫多暴龍隊時，柯比‧布萊恩曾經在場41分鐘56秒，獨自得到81分。

柯比‧布萊恩是「黑曼巴」(Black Mamba)精神的代表，他不服輸，也不願意認輸，因此他總是努力尋找成功的契機和鍛鍊相關方法；他鼓勵年輕的籃球運動員、以及更多的有志者突破自己，並且主動積極分享本人成長和學習的經驗。

柯比‧布萊恩在退役之後，本來有機會在今年夏季能夠入列籃球名人堂。

布萊恩的驍勇善戰紀錄，就是他的得勝傳奇！

NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩搭乘私人的直升機墜毀不幸喪生，享年41歲。...
NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩搭乘私人的直升機墜毀不幸喪生，享年41歲。 歐新社
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奧運神戶牛義大利

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