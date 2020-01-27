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柯比‧布萊恩以喬丹為師 不服輸不願輸、永遠做到最好

2020-01-27 16:57世界日報 記者 廖廷儀

NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩（Kobe Bryant）。 歐新社
NBA前湖人球星「小飛俠」柯比‧布萊恩（Kobe Bryant）。 歐新社
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就像NBA退役球星傑佛森(Richard Jefferson)所形容，柯比‧布萊恩(就像NBA退役球星傑佛森(Richard Jefferson)所形容，柯比‧布萊恩(Kobe Bryant)的驟逝，就像是約翰藍儂(John Lennon)、王子(Prince)、黛安娜王妃(Princess Diana)、麥克傑克森(Michael Jackson)等人去世時所帶來的衝擊，這已經不是只有籃壇，而是全世界都為此震驚、哀悼。

柯比‧布萊恩的驟逝，就像是約翰藍儂(John Lennon)、王子(Prince)、黛安娜王妃(Princess Diana)、麥克傑克森(Michael Jackson)等人去世時所帶來的衝擊，這已經不是只有籃壇，而是全世界都為此震驚、哀悼。

匆匆趕來公司的路上，邊開車、邊流淚，一邊又仍不相信這是事實，希望這只是篇網路假新聞。我從大學開始看他，對許多現在為人父的中年籃球迷如我來說，柯比‧布萊恩就是我們的青春、我們的回憶。

15年記者生涯，有幸數度採訪過柯比‧布萊恩與湖人隊，他退休前的最後一季、在紐約的最後兩場出賽，一場對尼克、一場對籃網，我都去了，但都不是以記者身分，而是真正買票、帶著老婆去向我們的偶像告別。

沒想到，我們現在所有人真的都要與他告別了。

1996年NBA選秀會前，當時湖人隊總經理、也是傳奇球星的韋斯特(Jerry West)在試訓柯比‧布萊恩後，驚為天人，表示他從來沒有親身測試過如此有天賦的年輕人。

柯比‧布萊恩一開始帶給我的感覺，是他與「飛人」喬丹(Michael Jordan)的相似度；柯比‧布萊恩自己也從未否認，他以喬丹為偶像，模仿、學習他的打法，不管是轉身跳投、還是禁區單打動作，如出一轍。

然而，他們的相似不只是球技，還有永無止境的爭勝意志，許多曾與他們共事的人例如「禪師」傑克森(Phil Jackson)，都曾表示柯比‧布萊恩與喬丹是他們生命中相處過最好勝的球員，不服輸、不願輸，連練球都比人勤，別人練球時是輕鬆演練，他們是把隊友當成敵人一樣認真打。

我永遠不會忘記，2012年2月10日，尼克隊在紐約MSG出戰湖人隊，我在現場目睹林書豪攻下38分；一名華人同業賽後訪問柯比‧布萊恩，問他對林書豪有什麼建議，柯比‧布萊恩氣得回答：「他都已經得38分了，我還能給什麼建議？」

我永遠不會忘記，當柯比‧布萊恩在2013年4月12日、在比賽中撕裂左腳阿基里斯腱後，在一般人已經不可能走路的情形下，他依舊罰完兩次罰球，再靠自己力量退場。

在這讓人心碎的一天，NBA球員紛紛穿上柯比‧布萊恩簽名款球鞋，向這位傳奇球員致敬。喬丹或許才是NBA史上最偉大球員，但對這個世代的球員、球迷來說，柯比‧布萊恩就是我們的喬丹，就是我們的籃球夢。

RIP，Kobe。

紐約假新聞

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