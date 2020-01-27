NBA／Kobe為何當年將8號球衣換成24？背後原因曝光

NBA傳奇球星Kobe Bryant，生涯締造許多輝煌紀錄。圖／翻攝臉書 分享 facebook

每個數字的背後或許都有一個代表人物，看到籃球場上的「24」號球衣，想起的人必定是退役NBA巨星布萊恩（Kobe Bryant）。Kobe Bryant於香港時間今晨（27日）乘直升機墜機身亡，終年41歲。一代巨星離逝的消息震撼全球，球迷紛紛留言悼念，有人亦重提他由8號轉至穿着24號球衣的謎團。

Kobe Bryant效力NBA職業球會洛杉磯湖人20年，一生一球會，以8號球衣登場，原因是其高中時所穿的33號球衣已在湖人退役，而他曾在一個訓練中穿過的143號，將3個數字加起來就是8號球衣。

直至2006年公布改穿24號球衣，不轉會下改號碼的情況在球壇非常罕見，但當時他對此事不願多談，引來不少揣測。當時其中一個Kobe鍾愛24號的說法是，Kobe高中新加入籃球隊時，就是選擇了24號球衣，不過一個賽季後就改穿了33號，其後加入湖人亦一直有隊友穿着，故未有機會改號。

Kobe於2016年球季結束後退役，無論是「8」號或「24」號球衣，雙雙高掛在湖人主場。 美聯社 分享 facebook

不過幾年後，Kobe終於公開表達對「24」這個數字的看法，直言「一天有24個小時，我希望把自己的所有精力都投入籃球中」，這句話在Kobe身上份外有感染力，因早起勤奮練習是他的特性，「我知道每天清晨4時洛杉磯是什麼樣子」，又曾說「當我退役時回望自己走過的路，我每一天都有付出自己所有」，搏盡無悔。另外，他亦說過「24」是成長的象徵，成熟度更高，「現在要有更廣闊的視野，在一個團隊裏擔任較年長的隊友」。

Kobe於2016年球季結束後退役，無論是前10年的「8」號或後10年的「24」號球衣，雙雙高掛在湖人主場。

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文章授權轉載自《香港01》