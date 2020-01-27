親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
KOBE墜機驟逝
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合

國1、國3南下「紫爆」時速不到30公里 估下午北上壅塞

想買整盒口罩 華新觀光工廠開門營業前已大排長龍

運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA焦點球員- Trae Young (1月27日)賽事精華- 暴龍 vs. 馬刺(1月27日)

歐布情結難割拾 布萊恩死前最後通聯竟是他

2020-01-27 11:18聯合新聞網 記者王樹衡／即時報導

布萊恩(左)與大歐尼爾曾是隊友。 美聯社
布萊恩(左)與大歐尼爾曾是隊友。 美聯社
分享

為布萊恩(Kobe Braynt)發悼文，最具份量的人，非他莫屬了，就是歐尼爾(Shaquliie O'Neal)！然而據歐尼爾兒子沙里夫歐尼爾（Shareef O’Neal）在推特發文，布萊恩於意外事故前一小時左右，曾發訊給他，問候他及家人，這有可能是布萊恩在死前與外界的最後通聯。

布萊恩率先發文詢問歐尼爾兒子的近況，「你和家人好嗎？」沙里夫延後一個多小時才回答自己的情況，最後並說了，「那你好嗎？」但布萊恩沒有再回答了。可見兩家人的好交情，然而這段對話貼出，令所有球迷不捨，也了解最後為何布萊恩未能回話了。

分享

歐尼爾與布萊恩兩在湖人隊曾經合作贏得2000、2001、2002年3座總冠軍，當時布萊恩還年輕，大歐搶盡風頭，種下兩人懷恨情結，最終在吵吵鬧鬧聲中2004年不歡而散，但在大歐退休後，兩人經過時間沈澱，反而化解這段恩怨，反而成為莫逆。

大歐的小女兒，與這次事故意外過世的布萊恩二女兒吉安娜，是分別在東、西岸同一天出生，這也是當年還處於冰凍時期兩人一段有趣連結。因此大歐在也推特兩度發文，表達失去好友及姪女(吉安娜，大歐也視她為家人)的悲傷。

歐布情結一度是NBA史上最令人津津樂道的話題，如今隨著小布的過去，大歐從此再也沒有可以「鬥嘴鼓」的好朋友了。

相關新聞

NBA／證實直升機墜落 布萊恩死訊震驚全球

2020-01-27 06:39

NBA／布萊恩意外身亡 總裁席佛發表聲明悼念

2020-01-27 10:05

NBA／布萊恩驟逝 各隊8秒、24秒違例開場哀悼

2020-01-27 10:01

NBA／布萊恩意外身亡 湖人主場外湧悼念球迷

2020-01-27 09:13

NBA／數百人追思Kobe 球迷：存在超越籃球

2020-01-27 11:13

GIGI就像我！Kobe父女為籃球喪命令人不捨

2020-01-27 10:08

NBA／Kobe因愛女再次關注球賽 同罹難令人鼻酸

2020-01-27 10:25

NBA／父親以「神戶」為布萊恩命名 神戶牛外銷感念柯比

2020-01-27 10:22

NBA／ESPN製作「親愛的柯比」短片 球迷淚崩

2020-01-27 09:10

NBA／Kobe墜機身亡 川普、歐巴馬同哀

2020-01-27 08:05

NBA／KOBE驟逝撼全球 憶「致親愛的籃球」短片

2020-01-27 08:00

NBA／布萊恩生前5度訪台 堪稱最愛台球星

2020-01-27 07:52

NBA／Kobe與女兒同罹難 傳墜機前已起火

2020-01-27 07:43

NBA／Kobe註定墜機驟逝？ 推特曾神預言

2020-01-27 07:43

NBA／Kobe參加女兒籃球賽墜機 9乘客全罹難

2020-01-27 07:31

永別黑曼巴：NBA巨星Kobe Bryant洛杉磯墜機身亡，享年41歲

2020-01-27 06:14

NBA／Kobe墜機身亡 球員工會：籃壇重大損失

2020-01-27 05:51

快訊／NBA傳奇球星KOBE驚傳墜機身亡 享年41歲

2020-01-27 04:23

NBA／KOBE搭直升機墜毀身亡 享年41歲

2020-01-27 04:16
看更多

熱門文章

NBA／證實直升機墜落 布萊恩死訊震驚全球

2020-01-27 06:39

NBA／KOBE搭直升機墜毀身亡 享年41歲

2020-01-27 04:16

NBA／Kobe參加女兒籃球賽墜機 9乘客全罹難

2020-01-27 07:31

NBA／Kobe註定墜機驟逝？ 推特曾神預言

2020-01-27 07:43

NBA／Kobe墜機身亡 球員工會：籃壇重大損失

2020-01-27 05:51

快訊／NBA傳奇球星KOBE驚傳墜機身亡 享年41歲

2020-01-27 04:23

NBA／布萊恩驟逝 各隊8秒、24秒違例開場哀悼

2020-01-27 10:01

NBA／布萊恩意外身亡 湖人主場外湧悼念球迷

2020-01-27 09:13

NBA／Kobe因愛女再次關注球賽 同罹難令人鼻酸

2020-01-27 10:25

NBA／不因手擁7冠自居 歐瑞痛批比戒指數愚蠢

2020-01-26 14:02

NBA／詹皇超越自己 布萊恩第一時間獻祝賀

2020-01-26 14:25

NBA／詹姆斯破布萊恩得分里程碑 升史上第三

2020-01-26 11:32

NBA／才破前輩紀錄 詹皇聞布萊恩驟逝落淚

2020-01-27 10:40

NBA／布萊恩意外身亡 總裁席佛發表聲明悼念

2020-01-27 10:05

NBA／詹皇紀錄夜留遺憾 76人擋下湖人反撲收勝

2020-01-26 14:30

NBA／Kobe墜機身亡 川普、歐巴馬同哀

2020-01-27 08:05

NBA／KOBE驟逝撼全球 憶「致親愛的籃球」短片

2020-01-27 08:00

GIGI就像我！Kobe父女為籃球喪命令人不捨

2020-01-27 10:08

NBA／衛少展現領袖氣質 率火箭挺過哈登低潮

2020-01-26 14:43

NBA／Kobe與女兒同罹難 傳墜機前已起火

2020-01-27 07:43

NBA／布萊恩生前5度訪台 堪稱最愛台球星

2020-01-27 07:52

NBA／ESPN製作「親愛的柯比」短片 球迷淚崩

2020-01-27 09:10

NBA／厄文挺身轟45分 籃網延長爆發克活塞

2020-01-26 11:30

NBA／金童魅力無法擋 斯洛維尼亞找唐西奇當宣傳大使

2020-01-26 15:01

NBA／保羅攜施羅德串連火網 雷霆擒灰狼奪5連勝

2020-01-26 14:34

NBA／拉文再率公牛降騎士 1周2度對決合飆86分

2020-01-26 11:48

NBA／數百人追思Kobe 球迷：存在超越籃球

2020-01-27 11:13

MLB／回應太空人偷暗號醜聞 道奇球員：不要假冠軍

2020-01-26 14:29

武漢肺炎疫情嚴重！中國棄辦奧運女足資格賽 擬移師雪梨

2020-01-26 22:25

中職／看諸葛洪中 智鬥3菜鳥教頭

2020-01-27 00:00

中職／誰是味全龍鐵捕？葉總肖想江忠垣4年

2020-01-27 08:00

歐布情結難割拾 布萊恩死前最後通聯竟是他

2020-01-27 11:18

日職／明星臉新教頭 高津跟大餅有相同難題待解

2020-01-27 07:00

中職／誰是味全龍鐵捕？ 主戰捕手3+1競爭激烈

2020-01-27 08:00

父親以「神戶」為布萊恩命名 神戶牛外銷感念柯比

2020-01-27 10:22

中職／帶菜鳥練功 葉君璋拚球隊重生

2020-01-27 00:00

澳網／約克維奇11度晉8強 球后芭蒂驚險過關

2020-01-26 22:24

永別黑曼巴：NBA巨星Kobe Bryant洛杉磯墜機身亡，享年41歲

2020-01-27 06:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top