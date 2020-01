歐布情結難割拾 布萊恩死前最後通聯竟是他

布萊恩(左)與大歐尼爾曾是隊友。 美聯社 分享 facebook

為布萊恩(Kobe Braynt)發悼文,最具份量的人,非他莫屬了,就是歐尼爾(Shaquliie O'Neal)!然而據歐尼爾兒子沙里夫歐尼爾(Shareef O’Neal)在推特發文,布萊恩於意外事故前一小時左右,曾發訊給他,問候他及家人,這有可能是布萊恩在死前與外界的最後通聯。

布萊恩率先發文詢問歐尼爾兒子的近況,「你和家人好嗎?」沙里夫延後一個多小時才回答自己的情況,最後並說了,「那你好嗎?」但布萊恩沒有再回答了。可見兩家人的好交情,然而這段對話貼出,令所有球迷不捨,也了解最後為何布萊恩未能回話了。

分享 facebook

歐尼爾與布萊恩兩在湖人隊曾經合作贏得2000、2001、2002年3座總冠軍,當時布萊恩還年輕,大歐搶盡風頭,種下兩人懷恨情結,最終在吵吵鬧鬧聲中2004年不歡而散,但在大歐退休後,兩人經過時間沈澱,反而化解這段恩怨,反而成為莫逆。

大歐的小女兒,與這次事故意外過世的布萊恩二女兒吉安娜,是分別在東、西岸同一天出生,這也是當年還處於冰凍時期兩人一段有趣連結。因此大歐在也推特兩度發文,表達失去好友及姪女(吉安娜,大歐也視她為家人)的悲傷。

歐布情結一度是NBA史上最令人津津樂道的話題,如今隨著小布的過去,大歐從此再也沒有可以「鬥嘴鼓」的好朋友了。

Kobe was so much more than an athlete, he was a family man. That was what we had most in common. I would hug his children like they were my own and he would embrace my kids like they were his. His baby girl Gigi was born on the same day as my youngest daughter Me’Arah. pic.twitter.com/BHBPN5Wq8V