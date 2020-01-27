GIGI就像我！Kobe父女為籃球喪命令人不捨

布萊恩與二女兒GIGI。 擷圖自布萊恩IG。 分享 facebook 上天開了全世界籃球迷一個大玩笑，前NBA傳奇球星布萊恩於今天凌晨意外直升機墜機，據報導起因是布萊恩帶著二女兒吉安娜（Gianna），前往加州千橡市曼巴籃球學院參加比賽，而布萊恩負責執教女兒的比賽，兩人同搭上直升機卻均不幸事故身亡，父女為籃球執著那份心意，令人感到不捨。

由於布萊恩並沒有兒子，4個女兒中，綽號GIGI的13歲二女兒吉安娜承襲父親籃球血統，也展現對籃球的熱愛，成為布萊恩老爸全心培養的籃球接班人，透過自己所屬的籃球團隊，來訓練他的女兒。布萊恩與女兒兩人在社群網路上經常上傳訓練或打球的畫面，顯示布萊恩對這位女兒在籃球上的重視。

2009年布萊恩在NBA封王及去年NBA全明星賽，這位女兒就一路跟在父親身邊，隨著這位女兒對籃球的興趣，布萊恩就說過，要讓GIGI以加入WNBA為目標來訓練。

布萊恩曾表示，很多人都跟我說，「你跟凡妮莎(妻子)應該生個男生，來繼承你的籃球血統。」但布萊恩說，「你們應該了解，就是她（吉安娜）了。」布萊恩對這位女兒的信任，展現在一句話上，「那個女兒就是像我一樣。」打臉所有認為男孩才能接班他的說法。