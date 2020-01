GIGI就像我！Kobe父女為籃球喪命令人不捨

布萊恩與二女兒GIGI。 擷圖自布萊恩IG。 分享 facebook 上天開了全世界籃球迷一個大玩笑,前NBA傳奇球星布萊恩於今天凌晨意外直升機墜機,據報導起因是布萊恩帶著二女兒吉安娜(Gianna),前往加州千橡市曼巴籃球學院參加比賽,而布萊恩負責執教女兒的比賽,兩人同搭上直升機卻均不幸事故身亡,父女為籃球執著那份心意,令人感到不捨。

由於布萊恩並沒有兒子,4個女兒中,綽號GIGI的13歲二女兒吉安娜承襲父親籃球血統,也展現對籃球的熱愛,成為布萊恩老爸全心培養的籃球接班人,透過自己所屬的籃球團隊,來訓練他的女兒。布萊恩與女兒兩人在社群網路上經常上傳訓練或打球的畫面,顯示布萊恩對這位女兒在籃球上的重視。

2009年布萊恩在NBA封王及去年NBA全明星賽,這位女兒就一路跟在父親身邊,隨著這位女兒對籃球的興趣,布萊恩就說過,要讓GIGI以加入WNBA為目標來訓練。

布萊恩曾表示,很多人都跟我說,「你跟凡妮莎(妻子)應該生個男生,來繼承你的籃球血統。」但布萊恩說,「你們應該了解,就是她(吉安娜)了。」布萊恩對這位女兒的信任,展現在一句話上,「那個女兒就是像我一樣。」打臉所有認為男孩才能接班他的說法。

Kobe and Gigi courtside breaking down the game 📋 pic.twitter.com/FxqSjVx6ew