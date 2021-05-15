中國再增本土確診 安徽遼寧共5例
中國大陸近日又出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，繼安徽省之後，遼寧省也出現確診蹤跡，兩地昨天共增5例本土病例，另有9例境外移入。
中國國家衛生健康委員會官網今天通報，14日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，其中境外移入9例（上海3例，陜西2例，遼寧1例，山東1例，廣東1例，四川1例），本土病例5例（安徽3例，遼寧2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。
截至14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診279例（其中重症1例），累計治癒出院8萬5914例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬829例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬4401人，尚在醫學觀察的密切接觸者5613人。
港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1818例，其中210人病亡；澳門特區49例，都已出院。
疫情快報
▪【防疫升級】陳時中：雙北5月15到28日 升第三級警戒
▪【最新數據】新冠肺炎全球1.6億人確診 日本明緊急事態擴及9都道府縣
▪【圖解】單日本土暴增29例 看萬華等「四大群」感染關係圖
▪【QA整理】萬華疫情嚴峻！北市快篩站在哪、誰需篩檢?
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言