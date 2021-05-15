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中國再增本土確診 安徽遼寧共5例

中央社 / 台北15日電

中國大陸近日又出現2019冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，繼安徽省之後，遼寧省也出現確診蹤跡，兩地昨天共增5例本土病例，另有9例境外移入。

中國國家衛生健康委員會官網今天通報，14日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例14例，其中境外移入9例（上海3例，陜西2例，遼寧1例，山東1例，廣東1例，四川1例），本土病例5例（安徽3例，遼寧2例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。

截至14日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診279例（其中重症1例），累計治癒出院8萬5914例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬829例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬4401人，尚在醫學觀察的密切接觸者5613人。

港澳部分，香港特別行政區累計確診1萬1818例，其中210人病亡；澳門特區49例，都已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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