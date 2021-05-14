疫情又升溫 港新旅遊泡泡計畫可能再度觸礁
新加坡疫情升溫，樟宜機場出現群聚感染，使得上路在即的香港與新加坡「旅遊泡泡」計畫可能再度觸礁。
香港商務及經濟發展局局長邱騰華今天引述新加坡方面表示，以目前2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情看，很大機會兩地不能如期於本月26日重開雙邊往來。
他說，下週將會繼續聯絡新加坡交通部長，再看情況。
香港與新加坡原先計畫在去年底實施「旅遊泡泡」，藉此恢復旅遊和人員往來，以振興受COVID-19疫情打擊的旅遊業等。
但有關計畫因為香港爆發第四波疫情而中斷。近兩週，隨著香港疫情趨緩，兩地再度重啟實施「旅遊泡泡」計畫，但新加坡近日又再出現較多確診病例。
港府之前公布，正與多個國家商討實施「旅遊泡泡」，新加坡將是首個實施的國家。
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