疫情升溫 港府：由台灣抵港人士須強制檢疫14天

繼澳門之後，香港當局也要求所有曾在台灣停留的抵港人士必須在指定酒店強制檢疫14天，不能選擇居家檢疫。

綜合本地媒體的報導，食物及衛生局局長陳肇始在立法會會議上表示，由於台灣的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診個案有上升趨勢，當局決定收緊曾停留台灣的入境者的檢疫要求。

她並說，有關人士抵港後，仍要按照現有做法，在機場等候病毒檢測結果才能離開，也需在檢疫期間接受3次檢測，並在抵港後第16天和第19天接受強制檢測。

因應台灣疫情出現變化，澳門當局也自今天起收緊台灣抵澳人士的檢疫規定，所有入境前14天內到過台灣的人士，登機時須持有72個小時內核酸檢測呈陰性的證明。

按照規定，入境者需在指定地點接受14天的醫學觀察以及最少7天的自我健康管理，期間不能進入酒店、購物商場、政府部門、出入境大樓及餐廳等。

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