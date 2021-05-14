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中國新增7例確診 2例本土病例來自安徽

中央社 / 台北14日電
出現2名本土病例後，安徽農業大學內設置新冠疫苗巡迴接種點，計劃用4天時間為18000餘名學生、教職員進行接種。 新華社
出現2名本土病例後，安徽農業大學內設置新冠疫苗巡迴接種點，計劃用4天時間為18000餘名學生、教職員進行接種。 新華社

時隔多日，中國大陸又出現2019 冠狀病毒疾病（COVID-19）本土疫情，據官方通報，2例確診都來自安徽省，另有5起境外移入病例。

據中國國家衛生健康委員會官網，13日零至24時，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例7例，其中境外移入5例（廣東3例，上海1例，福建1例），本土病例2例（均在安徽）；無新增死亡病例；新增疑似病例1例，為境外移入病例（在上海）。

另據安徽衛健委官網，兩名確診者分別出現在六安市裕安區及合肥市肥西縣，目前都在當地市級定點醫院隔離治療。

截至13日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診285例（其中重症1例），累計治癒出院8萬5894例，累計死亡4636例，累計報告確診9萬815例，現有疑似病例1例。累計追蹤到密切接觸者101萬3881人，尚在醫學觀察的密切接觸者5445人。

港澳部分，香港特別行政區目前累計確診1萬1817例，其中210人病亡；澳門特區49例，均已出院。

新冠肺炎 COVID-19

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