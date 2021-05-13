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病床滿疫苗短缺 南美疫情恐難消停

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導
泛美衛生組織表示，美洲的疫情仍非常嚴重，尤其是醫療物資短缺。（Photo by UKID on Wikimedia under CC 2.0）
泛美衛生組織表示，美洲的疫情仍非常嚴重，尤其是醫療物資短缺。（Photo by UKID on Wikimedia under CC 2.0）

南美洲各國面對疫情幾近崩潰！根據負責美洲的泛美衛生組織統計，美洲各國近一周的死亡病例占全世界40%，許多國家的加護病房已趨近100%，各國疫苗供給也嚴重不足，再加上印度變種病毒已經在美洲6個國家現蹤，各國陸續都有反政府示威，因此泛美悲觀預估，南美洲疫情短期內恐難消停。

根據《半島電視台》報導，泛美衛生組織（PAHO）董事艾蒂安12日針對美洲的疫情進行簡報，過去1周泛美地區的死亡病例占全世界40%，這也讓國內的醫療資源陷入緊繃。智利與秘魯國內95%的加護病房已經占滿，阿根廷首都布宜諾斯艾利斯則有96%病床已經占滿。

艾蒂安也提到，巴西某些地區、哥倫比亞也在等待著加護病床，中南美過去1周出現120萬確診、3.4萬人死亡，而且疫苗非常的短缺，加上印度變種病毒也開始在美洲國家現蹤，讓PAHO判斷疫情恐怕只會更加嚴峻，即使目前泛美有1.4億人接種疫苗，WHO且批准中國國藥疫苗施打，但疫情仍非常緊急。

另外，哥斯大黎加、圭亞那、玻利維亞、宏都拉斯、尼加拉瓜與薩爾瓦多等國家都出現疫情升溫的現象，而且巴西、哥倫比亞因為近幾周國內出現許多反政府示威，疫情可能升溫更快。《今日俄羅斯》提到，雖然美國與巴西最近幾天疫情有比較緩和，但距離真正的控制住還很久。

根據目前《約翰霍普金斯大學》統計，除了美國以外，南美最嚴重的巴西目前至少1535萬人確診、42.8萬人死亡，阿根廷321萬人確診、6.8萬人死亡，哥倫比亞304萬人確診、7.9萬人死亡，墨西哥237萬人確診、21.9萬人死亡，南美疫情仍處於水深火熱中。

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