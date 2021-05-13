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醫療人員累了！日本護士錯把「生理食鹽水」當輝瑞疫苗施打

聯合新聞網 / 綜合報導
東京民眾接受新冠疫苗接種。示意圖，非新聞當事者。 美聯社
東京民眾接受新冠疫苗接種。示意圖，非新聞當事者。 美聯社

日本新冠肺炎疫情嚴峻，儘管政府已經宣布再度進入「緊急事態」，然而龐大的染疫人口，早已壓得醫療單位喘不過氣來，連帶使得失誤增加。最近日本就發生接種肺炎疫苗時，現場人員搞錯疫苗內容，施打錯誤的疏失。

根據日本媒體「讀賣新聞」報導，奈良縣生駒市的生駒市立醫院在4月28日時，為院內的高齡者39人，與醫院相關員工15人等合計54人，施打了美國輝瑞藥廠製作的新冠肺炎疫苗。未料在接種完成後，有員工發現預定使用的疫苗份量中，居然還剩下一劑尚未施打。

經查明後，發現是因為院方護士的疏失，錯把「生理食鹽水」當成疫苗裝入針筒中進行施打導致的。但無法確認是哪個人被注射了這支錯誤的針頭。院方在12日公布這項消息，並表示沒有人因此出現健康疑慮，預計院內將在日後進行抗體檢查，確認是誰沒接種到真正的疫苗。

網友們認為「醫療人手不足，累了出差錯吧」、「說是疏失，我認為不算是個人的責任」、「勞動環境真的需要改善」、「mRNA疫苗很麻煩，要花30分鐘解凍，也必須即時施打才有效，對現場人員負擔很大」、「義大利也有對一個人打了6倍劑量的新聞，類似消息以後我看還有」、「要是有不只一個人沒出現抗體那問題就大了」。

新冠肺炎 COVID-19 輝瑞

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